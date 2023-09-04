Тривожні дзвіночки. Ознака раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати

Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

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Рак підшлункової залози лякає багатьох однією лише назвою, і не без підстав. За оцінками, до 2038-2040 рр. в одній лише Великій Британії щорічно діагностуватимуть 16 000 нових випадків захворювання. Тому інформованість про симптоми цього захворювання, якою зайнявся відомий лікар, може виявитися рятівною для тисяч потенційних жертв недуги, пише Express.

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На жаль, рак підшлункової залози має досить погану репутацію. Він відомий низькими показниками виживання, що робить його одним із найскладніших видів раку. Основна проблема полягає в тому, що симптоми не завжди очевидні. Багато інших видів раку можуть проявлятися явними симптомами вже на ранніх стадіях, але рак підшлункової залози через цю особливість називають "мовчазним" захворюванням, що таїться в організмі до останнього.

Хоча цей вид раку зароджується в підшлунковій залозі, його наслідки не обмежуються цією областю. Експерт у цій галузі, доктор Зої Вільямс розповідає, що під час появи ознак можна відчути їх у шлунку, але ознаки можуть проявлятися і в інших частинах тіла. У деяких випадках люди також повідомляють про незрозумілу втрату ваги і зміни в калі або сечі, що є сигналом для можливого занепокоєння.

Ось симптом, який, за словами Вільямс, має насторожити кожного: астенія. Простіше кажучи, це відчуття фізичної слабкості або зниження рівня енергії. Це не просто відчуття втоми, яке періодично виникає, це постійна нестача сил, яка може зачіпати як окремі області, наприклад, руки і ноги, так і все тіло. Якщо через цю слабкість вам важко виконувати повсякденні завдання, можливо, настав час звернутися до лікаря.

Крім того, розуміння факторів ризику може дати перевагу. Такі фактори, як сімейний анамнез, вік, ожиріння і деякі генетичні мутації, можуть підвищити ймовірність розвитку раку підшлункової залози. Вільямс зазначає, що наявність одного або декількох із цих факторів ризику не обов'язково означає, що ви захворієте на це захворювання, однак інформованість дає змогу вжити попереджувальних заходів.

Одним словом, хоча рак підшлункової залози може бути невловимим у прояві своїх ознак, усвідомлення постійної фізичної слабкості може стати кроком до ранньої діагностики. У поєднанні зі знанням факторів ризику це дає нам можливість не втрачати пильності. А раннє виявлення підступної недуги може стати різницею між життям і смертю для багатьох.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.