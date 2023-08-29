Несподіване застосування. Алкотестери можуть виявляти рак на ранній стадії

Новий ворог раку — це не черговий препарат, а те, що вже давно стало буденною перевіркою для нетверезих водіїв.

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Протягом останніх двох десятиліть розвиток таких технологій, як алкотестери, набирає обертів у медичних і біологічних галузях. Ці технології можуть стати ключем до вирішення деяких серйозних медичних загадок і, згідно з новим дослідженням, навіть виявляти рак, пише Medical News.

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Тіло кожної людини має унікальні запахи. Якщо ви коли-небудь помічали специфічний запах під час хвороби або після тренування, то це пов'язано з тим, що різні частини нашого тіла виділяють специфічні запахи, наповнені різними хімічними речовинами. Ці запахи і хімічні речовини, що містяться в них, можуть багато чого розповісти про стан здоров'я людини.

Коли йдеться про перевірку здоров'я, дихання — це золота жила. Ще 1971 року вчений Лайнус Полінг виявив, що в нашому диханні міститься понад 200 різних хімічних речовин, хоча ми можемо їх і не відчувати. Ці хімічні речовини є найважливішими підказками для лікарів, якщо їх вдається вловити. Саме в цьому на допомогу приходять алкотестери. Дихальні тести мають перевагу, оскільки вони швидкі, прості та не потребують жодних уколювань і промацувань. На відміну від крові або сечі, дихання просте за своєю структурою: воно містить в основному кисень, азот, вуглекислий газ і воду. Але серед них приховані крихітні кількості інших летких органічних сполук, які можуть бути ключем до розгадки нашого здоров'я.

Учені використовували дихання для виявлення ознак різних захворювань — від пошкодження клітин хімічними речовинами, що містяться в організмі, до проблем із легенями та навіть діабету. Наприклад, коли клітини пошкоджуються внаслідок специфічних реакцій, вони виділяють хімічні речовини, які можна виявити в диханні. Аналогічним чином, у людей, які страждають на астму, в диханні міститься різна кількість оксиду азоту.

Учені аналізують сполуки, що містяться в диханні, для створення універсального алкотестера, здатного виявляти захворювання

Останнім часом деякі дослідники вивчають дихання, щоб виявити ранні ознаки раку легенів. Різні захворювання, наприклад діабет або проблеми з нирками, також можуть змінювати вміст хімічних речовин у диханні. Наприклад, у хворих на діабет у диханні часто міститься більше ацетону.

Одним із найцікавіших проєктів останнього часу є дослідження PAN Cancer Study. Мета цього дослідження — з'ясувати, чи можна за допомогою простого дихального тесту виявити ранні ознаки шести різних видів раку. У разі успіху це дасть змогу виявляти та лікувати рак раніше, ніж будь-коли раніше.

Незважаючи на те, що мрією є створення простих і доступних тестів, що дають змогу виявляти ранні ознаки раку в кожної людини, передусім необхідно переконатися в тому, що ці тести працюють, особливо в пацієнтів, яким уже поставлено діагноз. Це означає, що нові тести можуть спочатку використовуватися в конкретних ситуаціях, наприклад, для визначення стадії раку.

Наразі дихальні тести проходять випробування в реальних умовах. Однак належить виконати ще багато роботи, перш ніж вони стануть регулярною частиною візитів до лікаря. По-перше, необхідно розробити стандартний спосіб збору та аналізу дихання. Крім того, необхідно переконатися в тому, що машини, які виконують ці тести, завжди точні.

Світ медичних тестів стоїть на порозі потенційно революційних досягнень. Сама ідея про те, що за допомогою простого аналізу дихання або крові можна виявити рак або інші захворювання на ранній стадії, вселяє надії на мільйони людей по всьому світу. Хоча ще багато чого належить дізнатися, майбутнє діагностики та лікування небезпечних для життя захворювань виглядає багатообіцяючим.

Раніше Фокус писав про новий спосіб перевірки на рак вдома, для якого потрібен лише один аналіз. Дослідники вважають, що нова технологія допоможе діагностувати рак на ранній стадії.

Також Фокус писав про згубний вплив ізоляції в період пандемії Covid-19 на народжених у цей час немовлят. Наймолодше покоління планети, яке виросло в чотирьох стінах і отримало назву "діти пандемії", нарешті виходить на світ невпевненими соціальними кроками.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.