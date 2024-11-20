Меттью Макконахі знявся без штанів у новій рекламі текіли (фото, відео)

Подружжя відтворило постер романтичної комедії 2003 року "Як позбутися хлопця за 10 днів", де Макконахі зіграв разом з Кейт Гадсон.

Американський актор Меттью Макконахі разом із дружиною Камілою знялися в новій рекламі власного бренду текіли Pantalones, і в кадрі чоловік постав у піджаку, сорочці, але без штанів. Відповідні фото та відео з'явилися на його сторінці в Instagram.

У ролику пара відтворює постер романтичної комедії 2003 року "Як позбутися хлопця за 10 днів", тільки з іншою назвою: "Як позбутися штанів 10 способами".

Меттью і Каміла Макконахі

Каміла Макконахі одягнена в жовту шовкову сукню, схожу на ту, яку носила Кейт Гадсон в оригінальному фільмі

Постер, який послужив натхненням для рекламної кампанії

Бренд текіли також представив 10 рецептів фірмових коктейлів, натхнених фільмом, включно з "Love Fern Margarita", "Benny Boo Boo", "You're So Vain" і "Yellow Dress".

Ця реклама — на сьогодні останній випуск "офіційної текіли" кампанії бренду сім'ї Макконахі. У серпні пара представила рекламу, присвячену Дню праці, де вони стригли газон без штанів. Також у своїх роликах вони грали в крикет, організували гриль біля басейну, займалися соліннями.

Меттью і Каміла запустили свій бренд восени 2023 року з Blanco, Reposado і Añejo. Відзначена нагородами лінійка текіли "створена для того, щоб святкувати веселощі, робити добро і не ставитися до життя занадто серйозно".

У перший рік існування бренду на ринку текіла Añejo нещодавно була удостоєна найвищої нагороди San Francisco World Spirits Competition, подвійного золота — нагороди, що вручається, коли всі судді одноголосно визнають її найкращою у своєму класі. Їхня текіла Blanco також отримала золоту медаль, а Reposado — бронзову.

Раніше Фокус писав, чому Меттью переїхав із сім'єю в Техас.