Меттью Макконагі опублікував відверте фото зі своєю дружиною

Актор займається виробництвом текіли і вважає, що, оскільки це веселий напій, його реклама має бути відповідною.

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Реклама особистого бренду вийшла на новий рівень завдяки 54-річному акторові Меттью Макконагі, який знявся для реклами своєї текіли без штанів. Компанію в кадрі йому склала його 41-річна дружина Каміла Алвес. Відповідне фото з'явилося в Instagram-акаунті зірки.

Меттью позує в джинсовій сорочці, бейсболці, шкарпетках і черевиках, тримаючи в руках газонокосарку. Каміла має такий самий вигляд і стоїть спиною до чоловіка.

Сідниці свої і Алвес Макконагі заблюрив, щоб надати знімку певної скромності.

Пост став хітом серед їхніх підписників, зібравши понад 45 тисяч лайків і сотні коментарів.

Меттью і Каміла запустили Pantalones Organic Tequila в жовтні 2023 року і виробляють лікер зі 100% блакитної агави Вебера на сімейному лікеро-горілчаному заводі в Халіско, Мексика.

"Ми цінуємо нашу текілу, а не наші штани. З вибуховим зростанням популярності текіли в цю категорію проник певний рівень зарозумілості. Тепер люди говорять про текілу так само, як про вино. Хоча ми всі за те, щоб бути пристрасними до текіли, ми хотіли нагадати людям, що насамперед вона має бути веселою. Ось звідки й пішла назва Pantalones, і саме тому ви не побачите нас у штанах", — йдеться в описі текіли.

Відповідно до пресрелізу, бренд прагне відстоювати права людей , що працюють, та екологічні права:

"Текіла Pantalones Organic народжується із землі, вирощеної руками четвертого покоління фермерів, які вирощують агаву, і виробляється на сертифікованому органічному сімейному лікеро-горілчаному заводі в Аматітані, Халіско".

Подружжя вже не вперше тішить підписників подібним контентом. У травні вони вже публікували знімок, де обидва позують без штанів, а потім знімки в такому самому стилі з'явилися в червні та липні.

Меттью і Каміла одружені з 2012 року і виховують трьох дітей: синів Леві (15 років) і Лівінгстона (11 років), а також 14-річну доньку Віду.

Раніше Фокус писав, що Меттью Макконагі зустрівся з Володимиром Зеленським.