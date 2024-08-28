Мэттью Макконахи опубликовал откровенное фото со своей женой

Актер занимается производством текилы и считает, что, поскольку это веселый напиток, его реклама должна быть соответствующей.

Related video

Реклама личного бренда вышла на новый уровень благодаря актеру 54-летнему актеру Мэттью Макконахи, который снялся для рекламы своей текилы без штанов. Компанию в кадре ему составила его 41-летняя жена-бразильянка жена Камила Алвес. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте звезды.

Мэттью позирует в джинсовой рубашке, бейсболке, носках и ботинках, держа в руках газонокосилку. Камила выглядит точно также и стоит спиной к мужу.

Ягодицы свои и Алвес Макконахи заблюрил, чтобы придать снимку некоторую долю скромности.

Пост стал хитом среди их подписчиков, собрав более 45 тысяч лайков и сотни комментариев.

Мэттью и Камила запустили Pantalones Organic Tequila в октябре 2023 года и производят ликер из 100% голубой агавы Вебера на семейном ликероводочном заводе в Халиско, Мексика.

"Мы ценим нашу текилу, а не наши штаны. Со взрывным ростом популярности текилы в эту категорию проник определенный уровень высокомерия. Теперь люди говорят о текиле так же, как о вине. Хотя мы все за то, чтобы быть страстными к текиле, мы хотели напомнить людям, что, прежде всего, она должна быть веселой. Вот откуда и произошло название Pantalones, и именно поэтому вы не увидите нас в брюках", — говорится в описании текилы.

Согласно пресс-релизу, бренд стремится отстаивать права трудящихся и экологические права:

"Текила Pantalones Organic рождается из земли, взращенной руками четвертого поколения фермеров, выращивающих агаву, и производится на сертифицированном органическом семейном ликероводочном заводе в Аматитане, Халиско".

Супруги уже не впервые радуют подписчиков подобным контентом. В мае они уже публиковали снимок, где оба позируют без штанов, а затем снимки в таком же стиле появились в июне и июле.

Мэттью и Камила женаты с 2012 года и воспитывают троих детей: сыновей Леви (15 лет) и Ливингстона (11 лет) и 14-летнюю дочь Виду.

Ранее Фокус писал, что Мэттью Макконахи встретился с Владимиром Зеленским.