58-летняя Синди Кроуфорд воссоздала культовую рекламу Pepsi 1992 года (фото, видео)

В 2021 году звезда уже повторяла культовый образ ради благой цели. Реклама 90-х долго "преследовала" Синди после дебюта на "Супербоуле".

Related video

58-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд повторила свою культовую рекламу Pepsi 1992 года. Снимком звезда подиумов поделилась в Instagram с более 8 млн подписчиков.

Мама двоих детей стояла босиком в белом топе и джинсовых шортах в своем поместье в Малибу. Синди распустила волосы и улыбалась, позируя с баночкой напитка в руках. Это произошло в день проведения "Супербоула-2025" в Новом Орлеане. Во время футбольной игры показывают рекламы, которые очень дорого стоят, ведь событие смотрят много американцев и людей по всему миру.

"Напиток перед игрой... все еще в этом", — написала супермодель.

Синди Кроуфорд

А в сторис Кроуфорд поделилась архивным видео рекламы 1992 года.

"Счастливого воскресенья Супербоула", — написала она.

Ранее звезда признавалась, как реклама 90-х впоследствии ее "преследовала".

"Это был один из тех моментов в моей карьере, когда я шла по улице, люди говорили: "Пепси!" Или я была в баре, и люди посылали бы меня за Pepsi", — рассказала Синди Associated Press.

Синди Кроуфорд в 1992 году

В 2021 году Синди уже повторяла культовый образ ради благой цели. Тогда знаменитость собирала средства для Американской семейной детской больницы в Мэдисоне, штат Висконсин.

Синди Кроуфорд в 2021 году

Напомним, Брэд Питт снялся в патриотической рекламе для "Супербоула".

Также Фокус писал о критике выступления Кендрика Ламара на "Супербоуле-2025".