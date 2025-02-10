"Быть американцем": Бред Питт снялся в суперпатриотичной рекламе для Супербоула

Актер произнес воодушевляющий монолог, призывая Америку "сплотиться" перед началом матча.

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61-летний Бред Питт снялся в ролике для Супербоула 2025 — финала чемпионата Национальной футбольной лиги (американский футбол), — в котором призвал Америку сплотиться и отпраздновать "величайшую победу". Суперпатриотичный ролик был показан во время открытия Большой игры в воскресенье, 9 февраля, перед матчем между "Канзас-Сити Чифс" и "Филадельфия Иглз". "Чифс" в итоге проиграли с разгромным счетом 40-22. Об этом пишет Variety.

Бред Питт снялся в очень патриотичном ролике, призвав американцев "сплотиться"

"Поднимая других, мы поднимаемся. Мы, люди. Сегодня мы собрались вместе, не только эти игроки и тренеры или эти команды и стороны. Мы, все мы, мечтатели, воины, строители и верующие. Собрались вместе, чтобы отпраздновать нашу величайшую игру", — сказал Питт в видео.

Снимался ролик в историческом здании Брэдбери в Лос-Анджелесе, где наконец-то спустя месяц локализованы три крупных пожара: Итон, Палисейдс и Хьюз, которые уничтожали город.

Пока Бред Питт произносил свою воодушевляющую речь, на экране появлялись знаковые моменты истории США от воодушевляющего "У меня есть мечта" Мартина Лютера Кинга-младшего, до высадки "Аполлона-11" на Луну и водружения флага США над японским островом Иводзима 23 февраля 1945 года.

"Подумайте об этом. Когда мы связаны общей целью, когда мы достигаем высот, создаем достижения, продвигаем прогресс, не в одиночку, а вместе, способами, которые поднимают мир и друг друга", — сказал Брэд.

Когда он говорил о трудных временах, то зрителям показали некоторые недавние погодные катастрофы, обрушившиеся на Америку, — от урагана "Хелен" до пожаров в Лос-Анджелесе.

В рекламе также были показаны вдохновляющие кадры обычных американцев, собирающихся вместе — от баскетбольной площадки до обеденного стола. Военнослужащие также были показаны воссоединяющимися с семьями в трогательные моменты. А коренные народы Америки были показаны только в двух эпизодах – танцующими в национальных нарядах.

Брэд Питт Фото: FOX Sports: NFL/X

Бред Питт стал лишь одним из многих знаменитостей, которые появились как в рекламных роликах, которые транслировали во время Супербоула, так и на трибунах. Даже президент США Дональд Трамп прибыл из Вашингтона, чтобы посмотреть игру: вместе с дочерью Иванкой Трамп, сыном Эриком Трампом и внуком Теодором Кушнером. В перерыве выступал рэпер Кендрик Ламар.

Дональд Трамп на Супербоуле

А вот появление Тейлор Свифт, которая пришла поддержать своего парня Трэвиса Келси игрока команды Kansas City Chiefs, не произвело ожидаемого фурора. Ее на игре освистали.