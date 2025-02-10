"Бути американцем": Бред Пітт знявся в суперпатріотичній рекламі для Супербоула

Актор виголосив надихаючий монолог, закликаючи Америку "згуртуватися" перед початком матчу.

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61-річний Бред Пітт знявся в ролику для Супербоула 2025 — фіналу чемпіонату Національної футбольної ліги (американський футбол), — у якому закликав Америку згуртуватися і відсвяткувати "найбільшу перемогу". Суперпатріотичний ролик був показаний під час відкриття Великої гри в неділю, 9 лютого, перед матчем між "Канзас-Сіті Чіфс" і "Філадельфія Іглз". "Чіфс" у підсумку програли з розгромним рахунком 40-22. Про це пише Variety.

Бред Пітт знявся в дуже патріотичному ролику, закликавши американців "згуртуватися"

"Піднімаючи інших, ми піднімаємося. Ми, люди. Сьогодні ми зібралися разом, не тільки ці гравці і тренери або ці команди і сторони. Ми, всі ми, мрійники, воїни, будівельники і віруючі. Зібралися разом, щоб відсвяткувати нашу найбільшу гру", — сказав Пітт у відео.

Знімали ролик в історичній будівлі Бредбері в Лос-Анджелесі, де нарешті за місяць локалізовано три великі пожежі: Ітон, Палісейдс і Г'юз, які знищували місто.

Поки Бред Пітт виголошував свою натхненну промову, на екрані з'являлися знакові моменти історії США: від натхненного "У мене є мрія" Мартіна Лютера Кінга-молодшого до висадки "Аполлона-11" на Місяць і встановлення прапора США над японським островом Іводзіма 23 лютого 1945 року.

"Подумайте про це. Коли ми пов'язані спільною метою, коли ми досягаємо висот, створюємо досягнення, просуваємо прогрес, не поодинці, а разом, у способах, що підносять світ і один одного", — сказав Бред.

Коли він говорив про важкі часи, то глядачам показали деякі нещодавні погодні катастрофи, що обрушилися на Америку, — від урагану "Хелен" до пожеж у Лос-Анджелесі.

У рекламі також були показані надихаючі кадри звичайних американців, які збираються разом — від баскетбольного майданчика до обіднього столу. Військовослужбовців також показали такими, що возз'єднуються з сім'ями у зворушливі моменти. А корінні народи Америки були показані тільки у двох епізодах — танцюючими в національному вбранні.

Бред Пітт Фото: FOX Sports: NFL/X

Бред Пітт став лише одним із багатьох знаменитостей, які з'явилися як у рекламних роликах, що транслювали під час Супербоулу, так і на трибунах. Навіть президент США Дональд Трамп прибув із Вашингтона, щоб подивитися гру: разом із донькою Іванкою Трамп, сином Еріком Трампом та онуком Теодором Кушнером. У перерві виступав репер Кендрік Ламар.

Дональд Трамп на Супербоулі

А ось поява Тейлор Свіфт, яка прийшла підтримати свого хлопця Тревіса Келсі гравця команди Kansas City Chiefs, не викликала очікуваного фурору. Її на грі освистали.