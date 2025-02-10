58-річна Сінді Кроуфорд відтворила культову рекламу Pepsi 1992 року (фото, відео)

2021 року зірка вже повторювала культовий образ заради благої мети. Реклама 90-х довго "переслідувала" Сінді після дебюту на "Супербоулі".

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58-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд повторила свою культову рекламу Pepsi 1992 року. Знімком зірка подіумів поділилася в Instagram з понад 8 млн підписників.

Мама двох дітей стояла босоніж у білому топі та джинсових шортах у своєму маєтку в Малібу. Сінді розпустила волосся та посміхалася, позуючи з баночкою напою в руках. Це сталося в день проведення "Супербоулу-2025" в Новому Орлеані. Під час футбольної гри показують реклами, які дуже дорого коштують, адже подію дивляються багато американців та людей по всьому світу.

"Напій перед грою… все ще в цьому", — написала супермодель.

Сінді Кроуфорд

А в сторіс Кроуфорд поділилася архівним відео реклами 1992 року.

"Щасливої неділі Супербоулу", — написала вона.

Раніше зірка зізнавалася, як реклама 90-х згодом її "переслідувала".

"Це був один із тих моментів у моїй кар’єрі, коли я йшла вулицею, люди казали: "Пепсі!" Або я була в барі, і люди посилали б мене за Pepsi", — розповіла Сінді Associated Press.

Сінді Кроуфорд у 1992 році

2021 року Сінді вже повторювала культовий образ заради благої мети. Тоді знаменитість збирала кошти для Американської сімейної дитячої лікарні в Медісоні, штат Вісконсин.

Сінді Кроуфорд у 2021 році

Нагадаємо, Бред Пітт знявся в патріотичній рекламі для "Супербоулу".

Також Фокус писав про критику виступу Кендріка Ламара на "Супербоулі-2025".