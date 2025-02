"Найгірше шоу": Кендріка Ламара розкритикували після виступу на "Супербоулі-2025" (відео)

У перерві популярної спортивної події до Кендріка Ламара приєдналася співачка SZA. Вони виконали спільні хіти, зокрема, репер зачитав трек про Дрейка.

Related video

Виступ 37-річного американського репера Кендріка Ламара під час "Супербоулу-2025" в Новому Орлеані викликав критику з боку деяких уболівальників, які назвали це "найгіршим шоу в перерві". Про це пише Daily Mail.

Після перемоги на церемонії "Греммі-2025" музикант виступив на Caesars Superdome, вийшовши на сцену перед тим, як "Філадельфія Іглс" перемогли "Канзас-Сіті".

Кендрік Ламар на "Супербоулі-2025"

Кендрік Ламар почав виступ на верху автомобіля.

Попри те, що Дрейк нещодавно подав до суду на звукозаписний лейбл Universal Music Group через дис-пісню Not Like Us, у якій Дрейка називають "сертифікованим педофілом", Ламар усе одно виконав трек, однак пропустив це слово.

Перед тим, як почати читати реп, Кендрік сказав натовпу: "Я хочу виконати їхню улюблену пісню, але ви знаєте, що вони люблять судитися".

Репера представив актор Семюель Л. Джексон, який був одягнений як "дядьок Сем". Ламар виконав попурі зі своїх хітів, перш ніж до нього приєдналася R&B-співачка SZA.

Кендрік Ламар та SZA

Після цього Кендрік виголосив: "Скажіть Дрейку, я чув, що вони тобі подобаються молоді".

Дис-трек про Дрейка нещодавно приніс Ламару "Греммі" в номінаціях "Запис року" та "Пісня року".

Дрейк заперечив звинувачення у своєму спростувальному треку The Heart Part 6, сказавши, що його ім’я "не те ім’я, яке ви побачите в списку сексуальних злочинців".

Ламар сам виконував треки wacced out murals, Bodies, Squabble, Euphoria, Humble, DNA, man at the garden та Peekaboo, перш ніж до нього приєдналася SZA.

Дует виконав свої спільні пісні Luther і All the Stars. Свій виступ Ламар завершив піснею Tv Off.

Нагадаємо, Бредлі Купер відвідав "Супербоул" з донькою.

Також Фокус писав про появу на "Супербоулі-2025" Дональда Трампа з дітьми.