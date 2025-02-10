Бредлі Купер з донькою Леєю відвідав "Супербоул-2025" (фото, відео)

Голлівудський актор та його спадкоємиця зʼявилися в парних образах. Вони підтримували команду "Філадельфія Іглс", яка, власне, і виграла.

Related video

50-річний американський актор Бредлі Купер привів свою 7-річну доньку Лею на "Супербоул-2025", щоб вболівати за "Філадельфію Іглс", яка й здобула перемогу. Про це пише Page Six.

На відео в X, опублікованому NFL, можна було побачити, як зірковий батько та його єдина дитина скоординували свої вбрання.

Бредлі та Лея прибули до Caesars Superdome у зелених куртках, підтримуючи його рідну команду, яка змагалася з "Канзас-Сіті".

Маленька Лея, яка вийшла на арену в Новому Орлеані, тримаючи тата за руку, доповнила свій образ спідницею в горошок, чорними легінсами, черевиками та рожевою бейсболкою.

Бредлі Купер з донькою Леєю

Бредлі Купер та його донька від Ірини Шейк також були присутні минулого місяця, коли "Іглс" перемогли "Вашингтон Коммандерс" і стали чемпіонами NFC.

Бредлі Купер з донькою Леєю Фото: Getty Images

Зірка фільму "Маестро" виховує Лею з колишньою партнеркою, російською моделлю Іриною Шейк, з якою перебував у стосунках з 2015 по 2019 рік.

Шейк хвалила актора за те, що він "найкращий батько", про якого вони з донькою "могли тільки мріяти".

Наразі ж Купер зустрічається із супермоделлю Джіджі Хадід. Про їхні стосунки відомо з осені 2023 року. Обраниця актора також виховує доньку. Вона народила спадкоємицю Хай від співака Зейна Маліка, з яким розійшлася у 2021.

Нагадаємо, Джіджі Хадід показала рідкісні кадри доньки Хай.

Також Фокус писав про новий етап стосунків Бредлі Купера та Джіджі Хадід.