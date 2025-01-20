"Це дуже мило": Бредлі Купер та Джіджі Хадід перейшли на новий етап стосунків
Актор та модель виховують дітей від попередніх стосунків. Поки вони не поспішають одружуватися, хоча вже не приховують свій роман.
50-річний американський актор Бредлі Купер та 29-річна модель Джіджі Хадід познайомили своїх доньок. Про це пише People.
Після більш ніж року стосунків зіркова пара, яка почала зустрічатися в жовтні 2023 року, наполегливо працювала, щоб поєднати свої дві сім’ї.
Джерело розповіло, що семирічна донька Бредлі Леа Де Сейн і чотирирічна донька Джіджі Хай Малік люблять "проводити час разом".
"Це дуже мило. Вони зайняті роботою, але також надають пріоритет своїм стосункам і дочкам", — зазначив інсайдер.
50-річний Купер виховує свою єдину дитину від моделі Ірини Шейк, яка й познайомила його з Джіджі Хадід.
Тим часом 29-річна Хадід виховує дочку з колишнім партнером, співаком Зейном Маліком. Супермодель ретельно приховує обличчя спадкоємиці від публіки.
Ця новина з'явилася на тлі повідомлень про те, що пара "серйозно ставиться одне до одного", але не поспішає з планами найближчим часом піти до вівтаря.
"Обидва не хочуть поспішати, але це не означає, що вони не дуже щасливі разом", — повідомило джерело.
Офіційно знаменитості довго не коментували своє особисте життя. Лише нещодавно модель зізналася, що її коханий не відвідав показ Victoria’s Secret Fashion, оскільки проводив час з Леєю.
Нагадаємо, Бредлі Купера та Джіджі Хадід помітили на побаченні.
Раніше Фокус писав про плани Джіджі Хадід та Бредлі Купера на весілля.