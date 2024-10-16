Бредлі Купер пропустив важливий захід Джіджі Хадід: у чому причина

Пара зустрічається з осені 2023 року. Вони рідко коментують своє особисте життя.

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Голлівудський актор Бредлі Купер пропустив важливий захід своєї дівчини Джіджі Хадід. Про це пише ЕТ.

І дівчина Бредлі Купера, Джіджі Хадід, і його колишня Ірина Шейк, з якою він виховує 7-річну доньку Лею де Сейн, відвідали напередодні шоу Victoria’s Secret Fashion. Актор не був з ними на заході в Нью-Йорку, тому що проводив час з дитиною, пояснила Хадід Entertainment Tonight за лаштунками.

"Сьогодні ввечері він дивиться з дому. Він виконує обов’язки тата, але дуже підтримує. І до мене приходять друзі, так багато друзів", — сказала Джіджі Хадід.

Вона додала, що Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі, які також перебувають у Нью-Йорку, не будуть на події через їхні робочі графіки.

Джіджі Хадід

Entertainment Tonight також взяли інтерв’ю у колишньої Купера Ірини Шейк за лаштунками. Вона розповіла, як Лея підтримуватиме маму.

"Останній раз, коли я була на показі Victoria’s Secret Fashion Show [у 2016], я була на чотирьох з половиною місяцях, на п’ятому місяці вагітності. Ось я йду, я повернулася. А моя дочка, напевно, подивиться трохи пізніше", — сказала Шейк.

Бредлі Купер з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, стосунки Джіджі Хадід та Бредлі Купера вийшли на новий рівень.

Також Фокус писав про плани Джіджі Хадід та Бредлі Купера на весілля.