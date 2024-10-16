Брэдли Купер пропустил важное мероприятие Джиджи Хадид: в чем причина

Пара встречается с осени 2023 года. Они редко комментируют свою личную жизнь.

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Голливудский актер Брэдли Купер пропустил важное мероприятие своей девушки Джиджи Хадид. Об этом пишет ЕТ.

И девушка Брэдли Купера, Джиджи Хадид, и его бывшая Ирина Шейк, с которой он воспитывает 7-летнюю дочь Лею де Сейн, посетили накануне шоу Victoria's Secret Fashion. Актер не был с ними на мероприятии в Нью-Йорке, потому что проводил время с ребенком, объяснила Хадид Entertainment Tonight за кулисами.

"Сегодня вечером он смотрит из дома. Он исполняет обязанности папы, но очень поддерживает. И ко мне приходят друзья, так много друзей", — сказала Джиджи Хадид.

Она добавила, что Тейлор Свифт и Трэвис Келси, которые также находятся в Нью-Йорке, не будут на событии из-за их рабочих графиков.

Джиджи Хадид

Entertainment Tonight также взяли интервью у бывшей Купера Ирины Шейк за кулисами. Она рассказала, как Лея будет поддерживать маму.

"Последний раз, когда я была на показе Victoria's Secret Fashion Show [в 2016], я была на четырех с половиной месяцах, на пятом месяце беременности. Вот я ухожу, вот я вернулась. А моя дочь, наверное, посмотрит чуть позже", — сказала Шейк.

Брэдли Купер с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, отношения Джиджи Хадид и Брэдли Купера вышли на новый уровень.

Также Фокус писал о планах Джиджи Хадид и Брэдли Купера на свадьбу.