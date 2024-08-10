Брэдли Купер планирует свадьбу с Джиджи Хадид, — СМИ (фото)

Вскоре пара отметит год романтических отношений. Они воспитывают дочерей от предыдущих отношений.

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49-летний американский актер Брэдли Купер планирует жениться на 29-летней модели Джиджи Хадид. Об этом пишет OK! Magazine.

"[Они] рядом друг с другом таким образом, что провести остаток жизни вместе, кажется, будет следующим этапом для них обоих", — рассказал инсайдер.

Вскоре пара отметит год романтических отношений. Впервые их заметили на свидании в октябре 2023 года.

Джиджи Хадид и Брэдли Купер

Как известно, модель палестинского происхождения восхищалась актером и была "влюблена" в него еще до того, как они начали встречаться. А познакомила пару бывшая девушка Брэдли, модель Ирина Шейк. У них подрастает семилетняя дочь Лея. Тем временем Джиджи воспитывает трехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика.

"Они обсуждали семью и брак на ранних стадиях своих отношений. Они были преданы друг другу и своим планам в течение некоторого времени, и теперь это лишь вопрос времени", — рассказывал источник.

Джиджи Хадид с дочерью Хай Фото: Instagram/Gigi Hadid

Ранее сообщалось, что актер даже купил дом неподалеку от Джиджи в Пенсильвании. Как известно, недвижимость расположена возле фермы матери модели Иоланды Хадид.

Напомним, Джиджи Хадид показала редкие фото единственной дочери.

Также Фокус писал о том, что Брэдли Купер избегает бывшую девушку Ирину Шейк.