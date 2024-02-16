Брэдли Купер купил дом рядом с Джиджи Хадид

Фермерский домик Купер купил за 6,5 миллиона долларов, чтобы быть рядом со своей новой девушкой. Купер и Джиджи встречаются с октября прошлого года.

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Брэдли Купер купил поместье в Пенсильвании за 6,5 миллиона долларов рядом со своей девушкой Джиджи Хадид и ее матерью Иоландой. Старинный фермерский домик был построен в 1704 году. И теперь актер может добраться до ранчо Хадид всего за восемь минут. Об этом пишет Daily Mail.

Брэдли Купер приобрел потрясающее поместье в Пенсильвании за 6,5 миллиона долларов в том же городе, что и его подруга Джиджи Хадид и ее мать Иоланда.

Дом Брэдли Купера в Пенсильвании Фото: zillow

Звезда "Маэстро", уроженец Пенсильвании, в декабре купил поместье площадью 33 акра в округе Бакс.

Поместье включает в себя главный дом с семью спальнями и семью ванными комнатами, обновленный гостевой дом, классический каменный сарай, бассейн, пруд и выход к частному озеру площадью 20 акров.

Построенный в 1704 году интерьер украшен историческими деталями, такими как камин и каменная раковина, каменная кладка и потолки с балками.

Просторные интерьеры главной резиденции и гостевого дома покрыты паркетными полами из французского дуба.

Фермерский дом находится в восьми минутах езды от ранчо матери Джиджи Иоланды Хадид стоимостью 4 миллиона долларов в городке Нью-Хоуп, население которого составляет менее 3000 человек.

Джиджи Хадид на ранчо с дочкой и матерью Фото: Instagram @yolanda.hadid

Иоланда переехала на ранчо в 2017 году, и с тех пор оно стало убежищем для Джиджи и ее братьев и сестер.

У 28-летней супермодели и 48-летнего актера завязался роман в октябре прошлого года после того, как, как сообщается, их "познакомила" бывшая 37-летняя бывшая Брэдли Ирина Шейк.

Джиджи провела большую часть карантина из-за COVID-19 на ранчо матери, и, как сообщается, именно там она родила свою трехлетнюю дочь Кхай.

Джиджи Хадид на ранчо с дочкой Кхай Фото: gigihadid

Иоланда ранее говорила, что семья приезжает на ранчо, чтобы "снова почувствовать себя самими собой".

Брэдли родился и вырос в городке Абингтон в округе Монтгомери, штат Пенсильвания, в 22 милях от Нью-Хоупа.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид пока не комментировали свои отношения, но на прошлой неделе пара была запечатлена держащимися за руки во время их первой публичной демонстрации любви во время совместного пребывания в Лондоне.

Напомним, ранее стало известно, что Ирина Шейк и Брэдли Купер избегают друг друга.