Брэдли Купер отправился на свидание с Джиджи Хадид (фото)

В начале 2024 года звезды подтвердили свои романтические отношения. Их заметили на свидании, когда пара держалась за руки.

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28-летнюю американскую модель Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера заметили на свидании после того, как они подтвердили свой роман. Об этом пишет Daily Mail.

Пару "поймали" папарацци во время прогулки по Нью-Йорку.

Молодая мама выбрала для выхода с возлюбленным черную кожаную куртку и белую футболку, которую она заправила в черные джинсы с поясом, добавив к образу солнцезащитные очки и черные лоферы. Волосы Джиджи собрала в пучок.

Что же касается актера "Маэстро", то он надел черную куртку с красным худи, джинсы и кроссовки, добавив к февральскому луку очки.

Джиджи Хадид и Брэдли Купер в Нью-Йорке

Как сообщалось ранее, супермодель и актер, похоже, настроены серьезно, поскольку Хадид уже познакомилась с мамой своего возлюбленного.

После церемонии "Золотой глобус-2024", которая состоялась 7 января 2024 года, к Хадид и Куперу присоединилась его мама Глория Кампано на позднем ужине в Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

О вероятных отношениях пары стало известно в октябре 2023 года. Их несколько раз замечали на прогулках вдвоем, а уже в начале 2024 года звезд "поймали" на свидании, когда они держались за руки.

Джиджи воспитывает дочь Хай от певца Зейна Малика. Пара разошлась осенью 2021 года. После этого ей долгое время приписывали роман с Леонардо Ди Каприо.

Тем временем Брэдли стал отцом дочери Леи от модели Ирины Шейк.

Напомним, Джиджи Хадид показала редкие кадры дочери от Зейна Малика.

Также Фокус писал о том, что Брэдли Купер приобрел дом возле Джиджи Хадид.