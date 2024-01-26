Брэдли Купер подтвердил роман с Джиджи Хадид (фото)

Пару много раз замечали на свиданиях, однако впервые они продемонстрировали жестом свои отношения. Звезды отправились на прогулку в Лондоне.

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28-летняя американская модель Джиджи Хадид и 49-летний актер Брэдли Купер были замечены держащимися за руки во время свидания в Лондоне на фоне слухов об их романе. Об этом пишет Page Six.

Звездная пара наконец подтвердила свои отношения во время романтической прогулки по столице Великобритании.

Супермодель палестинского происхождения была в бежевых брюках с низкой посадкой, темно-коричневом кожаном бомбере и черных лоферах. Она дополнила образ маленькой черной сумочкой, солнцезащитными очками и золотыми серьгами. Волосы мама одного ребенка собрала в аккуратный пучок.

Тем временем Купер облачился в двубортное черное пальто, камуфляжные брюки карго, кроссовки Nike и черный шарф. Актер "Маэстро" дополнил образ солнцезащитными очками и добавил колорита синей клетчатой шапочкой.

Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Впервые о вероятных отношениях пары заговорили в октябре 2023 года. Пару неоднократно замечали на прогулках, однако это первый раз, когда модель и актер держались за руки.

Джиджи Хадид последний год приписывали роман с Леонардо Ди Каприо. Она воспитывает трехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика.

Тем временем Брэдли Купер стал отцом дочери Леи от модели Ирины Шейк.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Напомним, Джиджи Хадид показала редкие кадры трехлетней дочери Хай.

Также Фокус писал о новом этапе в отношениях Брэдли Купера и Джиджи Хадид.