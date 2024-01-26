Брэдли Купер подтвердил роман с Джиджи Хадид (фото)
Пару много раз замечали на свиданиях, однако впервые они продемонстрировали жестом свои отношения. Звезды отправились на прогулку в Лондоне.
28-летняя американская модель Джиджи Хадид и 49-летний актер Брэдли Купер были замечены держащимися за руки во время свидания в Лондоне на фоне слухов об их романе. Об этом пишет Page Six.
Звездная пара наконец подтвердила свои отношения во время романтической прогулки по столице Великобритании.
Супермодель палестинского происхождения была в бежевых брюках с низкой посадкой, темно-коричневом кожаном бомбере и черных лоферах. Она дополнила образ маленькой черной сумочкой, солнцезащитными очками и золотыми серьгами. Волосы мама одного ребенка собрала в аккуратный пучок.
Тем временем Купер облачился в двубортное черное пальто, камуфляжные брюки карго, кроссовки Nike и черный шарф. Актер "Маэстро" дополнил образ солнцезащитными очками и добавил колорита синей клетчатой шапочкой.
Впервые о вероятных отношениях пары заговорили в октябре 2023 года. Пару неоднократно замечали на прогулках, однако это первый раз, когда модель и актер держались за руки.
Джиджи Хадид последний год приписывали роман с Леонардо Ди Каприо. Она воспитывает трехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика.
Тем временем Брэдли Купер стал отцом дочери Леи от модели Ирины Шейк.
Напомним, Джиджи Хадид показала редкие кадры трехлетней дочери Хай.
Также Фокус писал о новом этапе в отношениях Брэдли Купера и Джиджи Хадид.