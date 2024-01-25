Брэдли Купер и Джиджи Хадид замечены на свидании (фото)

Пара спровоцировала слухи о романе в октябре 2023 года. Инсайдеры говорили о серьезности намерений актера.

Related video

49-летнего американского актера Брэдли Купера заметили на свидании с моделью Джиджи Хадид, 28. Об этом пишет Page Six.

Через три месяца после того, как они впервые вызвали слухи о своем романе, звезд заметили, когда они летели вместе из Нью-Йорка.

Актер и модель палестинского происхождения, судя по всему, были в хорошем настроении, когда они катили свои чемоданы через терминал в сопровождении охранника Джиджи.

Звезда подиумов надела зеленую бейсболку, черную кожаную куртку, джинсы и солнцезащитные очки.

Тем временем Купер надел черную куртку и джинсы.

Джиджи Хадид и Брэдли Купер

Также актер "Маэстро" закрыл лицо Apple Airpods Max и солнцезащитными очками.

За последние несколько месяцев Купер и Хадид были замечены вместе на публике несколько раз. Они спровоцировали слухи о своем романе осенью 2023 года. Инсайдеры говорят о серьезности намерений актера, однако официально пара не комментирует свой новый семейный статус.

Джиджи воспитывает трехлетнюю дочь от Зейна Малика, а Брэдли — дочь Лею от Ирины Шейк.

Джиджи Хадид Фото: Instagram @gigihadidaccess

Напомним, Джиджи Хадид и Брэдли Купер быстро переходят к новым этапам отношений.

Также Фокус писал о свидании Брэдли Купера и Джиджи Хадид, на которое они пришли в парных образах.