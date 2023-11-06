Джиджи Хадид и Брэдли Купер в парных образах отправились на свидание (фото)

Звездный дуэт выбрал темные аутфиты для ноябрьской прогулки в Нью-Йорке.

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28-летняя американская супермодель Джиджи Хадид снова была замечена на свидании с актером Брэдли Купером, 48. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения вышла из частного клуба Zero Bond вместе с номинантом на премию "Оскар" после того, как она провела время с певицей Тейлор Свифт и другими знаменитостями, среди которых были Селена Гомес, Софи Тернер, Кара Делевинь.

Молодая мама выбрала для осеннего вечера в компании подруг и вероятного возлюбленного черное мини-платье-рубашку. Она собрала свои волосы в тугой пучок, идя всего на несколько шагов впереди Купера.

Между тем голливудский актер и отец одного ребенка был в куртке-бомбере и темной шапочке. Брэдли держал одну руку в кармане, отправляясь на прогулку с Хадид.

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Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Брэдли Купер и модель Ирина Шейк, которые расстались в 2019 после четырех лет романа, воспитывают 6-летнюю дочь Лею, а Джиджи воспитывает свою 3-летнюю дочь Хай с бывшим парнем, певцом Зейном Маликом.

Джиджи Хадид с дочерью Фото: Instagram/Gigi Hadid

"Недавно Джиджи и Брэдли общались и сближались через своих дочерей, когда Брэдли пригласил ее на свидание", — сказал источник, а затем добавил: "Он преследовал ее, и она была определенно заинтересована и взволнована".

Напомним, Брэдли Купер с новой вероятной возлюбленной отправился на свидание под дождем.

Также Фокус писал об отношении Ирины Шейк к роману Брэдли Купера с Джиджи Хадид.