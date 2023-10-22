Под дождем: Джиджи Хадид и Брэдли Купер снова сходили на свидание (фото)

Знаменитости на фоне слухов о своем романе прогулялись под осенним дождем в Нью-Йорке.

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48-летний американский актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид, 28, снова сходили на свидание. Об этом пишет People.

Знаменитости были замечены в Нью-Йорке накануне, когда гуляли под осенним дождем. Бывший бойфренд Ирины Шейк и экс-девушка Зейна Малика шли бок о бок по городскому тротуару.

Молодая мама была в полностью темном ансамбле: черное пальто, спортивные штаны, серая шапка и солнцезащитные очки. На ногах Джиджи были черные кроссовки с синими и зелеными акцентами.

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Брэдли Купер и Джиджи Хадид

Тем временем Купер был в синей кофте, черных спортивных штанах и с рюкзаком на плечах.

По слухам, новая любовь звезды подиумов осталась на ее стороне после угроз, которые она получала после того, как выразила свою поддержку палестинцам на фоне обострения военного конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС.

О вероятном романе звезды голливудских фильмов и супермодели палестинского происхождения стало известно осенью 2023 года. Их несколько раз замечали на свиданиях, однако знаменитости официально не комментируют домыслы фанатов.

Джиджи Хадид Фото: gigihadid

Напомним, почему Брэдли Купер очень понравился Джиджи Хадид.

Также Фокус писал о помощи певицы Тейлор Свифт в начале романтических отношений Купера и Хадид.