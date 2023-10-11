Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Эксперт рассказала, почему Джиджи Хадид нравится Брэдли Купер

Брэдли Купер, Брэдли Купер Джиджи Хадид, Брэдли Купер ирина шейк, новый роман брэдли купера, Джиджи Хадид личная жизнь
Фото: Getty Images | Брэдли Купер

Супермодель и актера недавно заметили на свидании. После этого звездному дуэту стали активно приписывать роман.

Related video

Эксперты оценили слухи о романе 28-летней супермодели Джиджи Хадид и 48-летнего актера Брэдли Купера. С того момента, как в начале октября 2023 года старшую сестру Беллы Хадид и экс-возлюбленного Ирины Шейк заметили во время неожиданного свидания, распространились слухи о новой звездной паре. Об этом пишет Daily Mail.

И хотя инсайдеры рассказывают, что супермодель и кинозвезда просто "развлекаются" вместе, поклонники заметили знакомую тенденцию в стиле свиданий Джиджи после другого вероятного романа с голливудским актером, Леонардо Ди Каприо, 48, в 2022 году.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Теперь эксперты по отношениям раскрыли, что может стоять за явным желанием модели палестинского происхождения встречаться со старшим мужчиной — от особой близости Брэдли и Лео к своим матерям до поиска человека, который готов взять на себя обязательства.

Британский эксперт по отношениям Аннабель Найт говорит, что близость Брэдли и Лео со своими семьями, вероятно, является главной привлекательностью для молодой матери Джиджи, которая воспитывает трехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика.

Джиджи Хадид и Брэдли Купер

Она объяснила: "Сейчас, когда ей около двадцати, и она является матерью трехлетней дочери, Джиджи, скорее всего, ищет что-то немного другое и кого-то, кто бы поделился ее собственным опытом и мышлением. Одним словом, ее приоритеты изменились".

Аннабель продолжила: "Также хорошо известно, что Джиджи очень близка со своей знаменитой семьей, особенно со своей матерью, Иоландой Хадид".

Иоланда Хадид с дочерью и внучкой Fullscreen
Иоланда Хадид с дочерью и внучкой
Фото: Instagram @yolanda.hadid

А как известно, Брэдли и Лео также очень близки со своими матерями.

Брэдли Купер с мамой Fullscreen
Брэдли Купер с мамой
Фото: Getty Images

"Оба актера регулярно брали своих мам с собой на свидания, премьеры фильмов и вручения наград, что станет для Джиджи большим зеленым флагом", — объясняет эксперт.

Напомним, Джиджи Хадид когда-то была влюблена в Брэдли Купера и имеет много общего с актером.

Также Фокус писал о реакции Джиджи Хадид на атаку боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.