Супермодель Джиджи Хадид поддержала палестинцев

Палестино-нидерландская модель осудила действия ХАМАС, сказав, что террор по отношению к невинным людям недопустим.

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Известная модель Джиджи Хадид, выросшая в семье палестинца и нидерландки, нарушила молчание и высказалась по поводу атак ХАМАСа на Израиль. Она заявила, что осуждает террор по отношению к невинным людям, но говорит, что испытывает "глубокую симпатию и горе" к своему народу, живущему "под оккупацией". Об этом пишет Daily Mail.

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28-летняя супермодель, чей отец Мохамед Хадид родом из Палестины, написала: "Я испытываю глубокое сочувствие и горе из-за палестинской борьбы. Хотя у меня есть надежды и мечты о палестинцах, ни одна из них не включает в себя вред, нанесенный еврею".

Пост Джиджи Хадид

Сестра Джиджи Белла, которая является ярой защитницей Палестины, пока не прокомментировала публично атак ХАМАС, в результате которых погибло более 1000 человек. При этом в ее аккаунте появилось сообщение, которое уже удалено, которое гласило: "Ребята перестаньте спрашивать ее, где она. Она заботится о своем здоровье так, как должна. Ей нечего доказывать. Мы знаем, что она поддерживает Палестину, мы знаем, что она поддерживает правую сторону. Она вернется, когда почувствует, что готова. Перестань быть с ней злыми".

Джиджи Хадид написала: "Мои мысли со всеми, кого затронула эта неоправданная трагедия, и каждый день этот конфликт уносит невинные жизни, среди которых слишком много детей. Я испытываю глубокое сочувствие и скорбь по поводу палестинской борьбы и жизни в условиях оккупации, это ответственность, которую я несу ежедневно. Я также чувствую ответственность перед своими еврейскими друзьями за то, чтобы прояснить это, как я уже говорил раньше: хотя у меня есть надежды и мечты в отношении палестинцев, ни одно из них не включает в себя вред, причиненный еврею".

Она отметила, что "терроризирование невинных людей не соответствует движению "Свободная Палестина" и не приносит никакой пользы".

Белла и Джиджи Хадид с отцом Фото: Getty Images

"Идея о том, что это происходит, подпитывает болезненный, продолжающийся десятилетиями цикл возмездия туда и обратно (жертвой которого не заслуживает быть ни одно невинное гражданское лицо, палестинец или израильтянин) и помогает увековечить ложную идею о том, что быть пропалестинским равно быть антисемитом", — написала Джиджи, заявив, что она делится своими соболезнованиями со своими близкими, как палестинцами, так и евреями и посылает им свою любовь и силу.

"Есть много сложных, личных и обоснованных чувств, но каждый человек заслуживает основных прав и безопасности; независимо от их национальности, религии, этнической принадлежности или места рождения", — продолжила модель, резюмировав свое сообщение словами о том, что она знает: ее слов недостаточно, но она всегда молится о безопасности невинных.

И Джиджи, и 27-летняя сестра-супермодель Белла Хадид открыто заявляют о своей поддержке палестинцев и посещают марши и демонстрации.

В мае 2021 года Белла и Джиджи вызвали бурю негодования из-за поста в Instagram, в котором говорилось, что Израиль — это не страна, а земля, заселенная колонизаторами.

Это произошло после того, как Галь Гадот рассказала о своем горе из-за нападения ХАМАСа на Израиль.

38-летняя израильская актриса, которая ранее заявляла, что "мир не должен сидеть на заборе" из-за войны в Израиле и Палестине, призвала своих последователей пожертвовать средства для тех, кто пострадал от терактов в выходные, и раскритиковала людей, реагирующих на зверства боевиков ХАМАС с сочувствием и оправданиями.

Бывшая Мисс Израиль 2004 была одной из первых голливудских звезд, поддержавших Израиль, написав: "Я поддерживаю Израиль, и вы тоже должны. Мир не может сидеть сложа руки, когда происходят эти ужасающие террористические акты!".