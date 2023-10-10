Лиор Раз, звезда сериала "Фауда", отправился воевать с ХАМАС на передовую

Израильский актер, первую любовь которого убил палестинский террорист, отправился спасать семьи израильтян, оказавшиеся в ловушке у города Сдерот, обстрелянного ХАМАС.

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Известный израильский актер Лиор Раз, звезда сериала "Фауда", который выходил на Netflix, присоединился к военным на передовой, чтобы помочь спасти семьи, оказавшиеся в ловушке возле обстрелянного города Сдерот после атаки ХАМАС. Об этом пишет The JC.

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Звезда Netflix Лиор Раз заявил в соцсетях, что он присоединился к своим "братьям по оружию" на передовой линии Израиля, чтобы спасти пострадавшие семьи в изолированном городе Сдерот.

51-летнего Раза, звезду израильского хита "Фауда", можно увидеть на видео вместе с создателем шоу Ави Иссахаровым, который ныряет за стену, когда над головой летят ракеты ХАМАСа.

Лиор Раз в Сдероте

"В сопровождении Йоханана Плеснера и Ави Иссахарова я направился на юг, чтобы присоединиться к сотням храбрых "братьев по оружию"-добровольцев, которые неустанно работали, помогая населению юга Израиля. Нас отправили в обстрелянный город Сдерот, чтобы спасти две семьи", — написал Фаз в подписи к видео.

Роль Фаза в спасательной операции не была подтверждена израильскими официальными лицами. Предполагается, что после субботних шокирующих атак ХАМАС взял в заложники более 100 человек.

В более раннем посте в Instagram Раз сказал: "Помните, кто начал резню. ХАМАС — это организация, которая хочет уничтожить евреев и не хочет говорить о мире ни при каких условиях. Когда война начнется, мы обещаем вам, что мы, израильтяне, закончим ее. Помните, что мы вступаем в эту войну с тяжелым сердцем, без желания убивать невинных и без выбора перед лицом тех, кто выступает против нас", — добавил Раз.

Напомним, сериал "Фауда" основан на реальном опыте Али Иссахарова, журналиста старейшей израильской газеты "Гаарец" и опыте Лиора Раза. Оба они служили в Армии обороны Израиля.

Сериал стартовал в 2015 году, запланирован пятый сезон. Название сериала переводится, как "Хаос", это обычный сигнал спецназа о том, что ситуация накалилась.

Трейлер сериала "Фауда"

Сериал рассказывает о деятельности бойцов мистаарвим, контртеррористического спецподразделения Армии обороны Израиля, работающих под прикрытием. Лиор Раз играет Дорона, главу подразделения, противостоящего ХАМАС. Также он снимался в фильме "Мария Магдалина" вместе с Хоакином Фениксом и появится в долгожданном продолжении "Гладиатора" Ридли Скотта.

Кто такой Лиор Раз

Раз родился в поселении Маале-Адумим на Западном берегу реки Иордан в семье иракца и алжирки. Его отец работал в кадровом подразделении израильского аналога "Морских котиков" США.

После окончания средней школы Раз записался в контртеррористическое подразделение Дувдеван.

Когда ему было 19 лет, палестинский террорист убил его 18-летнюю девушку, с которой Лиор встречался три года.

Убийцу задержали, но в 2011 году освободили в обмен на Гилада Шалита, захваченного движением ХАМАС. Кроме него было освобождено еще 1026 палестинских заключенных.

После окончания службы Раз переехал в Лос-Анджелес, где работал телохранителем Арнольда Шварценеггера и Настасьи Кински. Сам он называл это "гламурным опытом".

Кадр из сериала "Фауда" Фото: Скриншот/Netflix

В интервью Лиор Раз говорил: "Это мое наследие и причина, по которой я живу в Израиле. Я очень связан со своим наследием. В Израиле это вообще не вопрос. Это то, с чем ты рождаешься, когда живешь в еврейском государстве. Вы боретесь за еврейское государство. Вы принадлежите еврейскому государству".

Напомним, ХАМАС атаковал Израиль 7 октября. Первыми жертвами стали посетители музыкального фестиваля, который проходил в пустыне Негев и кибуца, расположенного рядом.

Война уже унесла по меньшей мере 1600 сотен жизней с обеих сторон – и, возможно, еще много сотен. Израиль также заявил, что ХАМАС и другие группировки боевиков в секторе Газа также держат в заложниках более 150 солдат и гражданских лиц.

Ожидается, что конфликт будет только обостряться. По данным израильских СМИ, во вторник Израиль расширил мобилизацию резервистов до 360 000 человек.

И один из главных вопросов заключается в том, начнет ли Израиль наземное наступление на Газу — крошечную полоску земли, зажатую между Израилем, Египтом и Средиземноморьем, где проживает 2,3 миллиона человек и которой управляет ХАМАС с 2007 года.

Напомним, ранее израильская актриса Галь Гадот выразила поддержку своей родине, но пока неизвестно, придется ли ей вернуться на военную службу. Звезда "Чудо-Женщины", как и большинство израильтян, была в армии.