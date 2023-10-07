Джиджи Хадид и Брэдли Купер сходили на свидание (фото)

Пара провела вместе время в Нью-Йорке и села в одну машину.

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28-летняя американская супермодель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер, 48, сходили на свидание в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитости насладились неожиданным ужином через несколько месяцев после того, как Хадид закончила свой роман с Леонардо Ди Каприо, 48, который сейчас встречается с другой моделью — итальянкой Витторией Черетти.

Молодая мама была в коричневой мини-юбке, прогуливаясь вместе с Купером и его охранником, перед тем, как пара села в одну машину и уехала.

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Джиджи дополнила образ белым жилетом и кожаной курткой. На ногах звезды подиумов палестинского происхождения были черные лоферы в сочетании с белыми носками.

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Джиджи Хадид и Брэдли Купер

Ее волосы были собраны в пучок.

Брэдли Купер был одет в голубую футболку, клетчатую рубашку и джинсы в сочетании с бейсболкой, когда он держал в руках телефон.

Как известно, Купер и Ди Каприо были друзьями на протяжении многих лет, но впервые встретились, когда им было двадцать, а Брэдли работал в нью-йоркском отеле и помогал звезде "Титаника" добраться до его номера.

Купер воспитывает дочь Лею от модели Ирины Шейк. Они встречались с 2015 по 2019.

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочкой Фото: Bradley Cooper/Instagram

Тем временем Джиджи Хадид является мамой дочери Хай от музыканта Зейна Малика. Пара рассталась осенью 2021 года.

Джиджи Хадид с дочерью Фото: Instagram/Gigi Hadid

Напомним, Ирина Шейк после романа с Томом Брэди все еще хочет быть с Брэдли Купером.

Также Фокус писал о дне рождения дочери Джиджи Хадид и Зейна Малика.