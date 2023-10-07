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Стиль життя

Джіджі Хадід та Бредлі Купер сходили на побачення (фото)

Бредлі Купер, Бредлі Купер донька, Бредлі Купер джіджі хадід, Бредлі Купер ірина шейк, побачення в нью-йорку
Фото: Getty Images | Бредлі Купер

Пара провела разом час у Нью-Йорку та сіла в одну машину.

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28-річна американська супермодель Джіджі Хадід та актор Бредлі Купер, 48, сходили на побачення в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості насолодилися несподіваною вечерею через кілька місяців після того, як Хадід закінчила свій роман із Леонардо Ді Капріо, 48, який наразі зустрічається з іншою моделлю — італійкою Вітторією Черетті.

Молода мама була в коричневій мініспідниці, прогулюючись разом із Купером та його охоронцем, перед тим, як пара сіла в одну машину та поїхала.

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Джіджі доповнила образ білим жилетом та шкіряною курткою. На ногах зірки подіумів палестинського походження були чорні лофери в поєднанні з білими шкарпетками.

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Джіджі Хадід та Бредлі Купер

Її волосся було зібране в пучок.

Бредлі Купер був одягнений у блакитну футболку, картату сорочку та джинси в поєднанні з бейсболкою, коли він тримав у руках телефон.

Як відомо, Купер та Ді Капріо були друзями протягом багатьох років, але вперше зустрілися, коли їм було двадцять, а Бредлі працював у нью-йоркському готелі та допомагав зірці "Титаніка" дістатися до його номера.

Купер виховує доньку Лею від моделі Ірини Шейк. Вони зустрічалися з 2015 по 2019 рік.

Ірина Шейк та Бредлі Купер з донькою Fullscreen
Ірина Шейк та Бредлі Купер з донькою
Фото: Bradley Cooper/Instagram

Тим часом Джіджі Хадід є мамою доньки Хай від музиканта Зейна Маліка. Пара розсталася восени 2021.

Джіджі Хадід з донькою Fullscreen
Джіджі Хадід з донькою
Фото: Instagram/Gigi Hadid

Нагадаємо, Ірина Шейк після роману з Томом Бреді все ще хоче бути з Бредлі Купером.

Також Фокус писав про день народження доньки Джіджі Хадід та Зейна Маліка.