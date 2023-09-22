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Стиль життя

Зейн Малік показав рідкісні знімки з донькою (фото)

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Фото: Instagram gigihadid | Зейн Малік та Джіджі Хадід

Музикант привітав з триріччям свою спадкоємицю від Джіджі Хадід.

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30-річний британський співак Зейн Малік привітав доньку Хай з третім днем народження. Фото зі спадкоємицею та слова побажань музикант залишив у своєму Instagram з понад 50 млн підписників.

"З днем народження, моє все, ти найдивовижніша душа, яку я коли-небудь знав. Кожен день, який я проводжу з тобою, — це благословення, яке я не можу передати словами. Уже 3!! Куди сплинув той час? Моя прекрасна маленька дівчинка, я не міг би жити без тебе, дякую тобі за всю любов, яку ти приносиш у моє життя", — звернувся до іменинниці зірковий батько.

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Зейн Малік з донькою Хай

На знімках Малік годує свою спадкоємицю та показав її святкові торти, зокрема з героями мультфільму "Крижане серце".

Трирічна Хай — донька співака та американської супермоделі Джіджі Хадід. Зіркова пара розійшлася восени 2021 року, проте продовжує підтримувати стосунки заради спільної дитини.

Зейн Малік та Джіджі Хадід Fullscreen
Зейн Малік та Джіджі Хадід
Фото: Instagram gigihadid

Нагадаємо, Зейн Малік дав рідкісний коментар про конфлікт з мамою Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про чутки щодо роману Зейна Маліка та Селени Гомес.