Колишнього хлопця Джіджі Хадід запідозрили в романі з Селеною Гомес (фото)

Зейн Малік, зірка гурту One Direction, опублікував чуттєве фото з таємничою блондинкою.

Related video

Шанувальники запідозрили Зейна Маліка, екс-учасника культового гурту One Direction і колишнього хлопця Джіджі Хадід, у романі з Селеною Гомес. І все через таємниче фото, які опублікував співак в Instagram, пише Daily Mail.

На чорно-білому знімку Зейн обіймається з дівчиною, чиє обличчя приховано. Видно тільки її волосся і руки з довгим манікюром, якими вона обіймає Зейна за шию.

Зейн Малік і таємнича незнайомка Фото: Zayn Malik\Instagram

Але фанати Зейна впевнені, що це Селена Гомес.

Зовсім нещодавно вона опублікувала фотографії зі світлим волоссям і точно таким же манікюром. До того ж зовсім недавно Селена і Зейн разом були в Парижі на Тижні моди.

Але деякі шанувальники Зейна Маліка засумнівалися, що знімок має якийсь стосунок до його особистого життя.

"Хлопці, єдині пости, які у нього зараз є в його стрічці, присвячені його новій музиці. Я впевнений, що це частина музичного кліпу, і ця дівчина — актриса", — написав один із коментаторів.

До того ж сама Селена Гомес спростувала всі чутки про те, що вона і Зейн Малік зустрічаються. Це сталося після того, як користувачка TikTok Кларисса Гарсія опублікувала вірусне відео, в якому вона стверджувала, що її подруга, якій належить ресторан у Парижі, бачила Зейна і Селену за романтичною вечерею.

Зейн дуже потайний у своєму особистому житті. І вкрай рідко розповідає хоч щось, що стосується його стосунків.

Він зустрічався з Джіджі Хадід у період із 2015 до 2021 року, перш ніж остаточно розірвати стосунки в жовтні того ж року. У пари є дворічна донька Кхай. З чуток, парочка розлучилася через матір Джіджі. Іоланда Хадід була занадто нав'язливою і постійно втручалася в їхні стосунки.

Зейн Малік і Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid

Раніше Селена Гомес відписалася від Зейна Маліка і Джіджі Хадід у соцмережах. Пізніше вона пояснила, що практично не заходить на свої сторінки, тому що їй набридла критика від користувачів. Єдина соцмережа, якою вона все ще користується — це TikTok. Селена Гомес вважає його "менш ворожим", ніж інші.