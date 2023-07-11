Бывшего парня Джиджи Хадид заподозрили в романе с Селеной Гомес (фото)

Зейн Малик, звезда группы One Direction, опубликовал чувственное фото с таинственной блондинкой.

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Поклонники заподозрили Зейна Малика, экс-участника культовой группы One Direction и бывшего парня Джиджи Хадид, в романе с Селеной Гомес. И все из-за таинственного фото, которые опубликовал певец в Instagram, пишет Daily Mail.

На черно-белом снимке Зейн обнимается с девушкой, чье лицо скрыто. Видны только ее волосы и руки с длинным маникюром, которыми она обнимает Зейна за шею.

Зейн Малик и таинственная незнакомка Фото: Zayn Malik\Instagram

Но фанаты Зейна уверены, что это Селена Гомес.

Совсем недавно она опубликовала фотографии со светлыми волосами и точно таким же маникюром. К тому же совсем недавно Селена и Зейн вместе были в Париже на Неделе моды.

Но некоторые поклонники Зейна Малика усомнились, что снимок имеет какое-то отношение к его личной жизни.

"Ребята, единственные посты, которые у него сейчас есть в его ленте, посвящены его новой музыке. Я уверен, что это часть музыкального клипа, и эта девушка – актриса", — написал один из комментаторов.

К тому же сама Селена Гомес опровергла все слухи о том, что она и Зейн Малик встречаются. Это произошло после того, как пользователь TikTok Кларисса Гарсия опубликовала вирусное видео, в котором она утверждала, что ее подруга, которой принадлежит ресторан в Париже, видела Зейна и Селену за романтическим ужином.

Зейн очень скрытен в своей личной жизни. И крайне редко рассказывает хоть что-то, что касается его отношений.

Он встречался с Джиджи Хадид в период с 2015 по 2021 год, прежде чем окончательно разорвать отношения в октябре того же года. У пары есть двухлетняя дочь Кхай. По слухам, парочка рассталась из-за матери Джиджи. Иоланда Хадид была слишком навязчивой и постоянно вмешивалась в их отношения.

Зейн Малик и Джиджи Хадид Фото: Instagram gigihadid

Ранее Селена Гомес отписалась от Зейна Малика и Джиджи Хадид в соцсетях. Позже она пояснила, что практически не заходит на свои странички, потому что ей надоела критика от пользователей. Единственная соцсеть, которой она все еще пользуется – это TikTok. Селена Гомес считает его "менее враждебным", чем прочие.