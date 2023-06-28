Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Стало відомо, чому Селена Гомес відписалася від Джіджі Хадід та Зейна Маліка

Селена Гомес, Селена Гомес відписалася від джіджі хадід, зейн малік, роман селени гомес та зейна маліка
Фото: Getty Images | Селена Гомес

На початку 2023 року співачці приписували роман з колишнім бойфрендом Джіджі Хадід та батьком її доньки.

Related video

Стало відомо, чому Селена Гомес відписалася від Джіджі Хадід та Зейна Маліка у соцмережах. Про це пише People.

Напередодні шанувальники помітили, що співачка перестала стежити за кількома знаменитостями в Instagram, включаючи Беллу та Джіджі Хадід, Зейна Маліка та Зендею, але джерело, близьке до акторки "Тільки вбивства в будівлі", каже, що чутки про будь-яку драму необґрунтовані.

"Немає абсолютно жодних образливих почуттів до тих, за ким вона перестала стежити", — розповідає джерело.

На початку цього року Гомес і Малік викликали чутки про роман після того, як їх помітили на побаченні в Нью-Йорку. Втім, згодом артистці почали приписувати роман з Ендрю Таггартом, але згодом пара розсталася.

Селена Гомес Fullscreen
Селена Гомес
Фото: Getty Images

"Єдине, що я маю на своєму телефоні, — це TikTok, тому що я вважаю, що він трохи менш ворожий. У соціальних мережах є чудові речі — спілкуватися з фанатами, бачити, наскільки вони щасливі та схвильовані, і їхні історії", — додала вона. "Але зазвичай це фільтрується [для мене зараз]. Я створила систему. Усе, що я роблю, я надсилаю своєму помічнику, який їх публікує. Що стосується коментарів, моя команда збере кілька речей, які надихають", — раніше розповідала 30-річна американська співачка.

Селена Гомес Fullscreen
Селена Гомес
Фото: Instagram/Selena Gomez

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, Джіджі Хадід у компанії подруги та колишнього бойфренда Кайлі Дженнер сходила на вечерю в Парижі.

Також Фокус писав про стильний варіант купальника на літо 2023, який демонструє Селена Гомес.