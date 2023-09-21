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Стиль життя

Джіджі Хадід показала доньку, що підросла (фото)

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Фото: gigihadid | Джіджі Хадід з донькою

Хай Хадід Малік, спадкоємиці Джіджі Хадід та Зейна Маліка, виповнилося три роки.

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28-річна американська модель Джіджі Хадід показала доньку, що підросла. Знімками зі святкування третього дня народження спадкоємиці зірка подіумів палестинського походження ділиться в Instagram.

"Цього тижня святкували наші три рочки. І це велика честь бути її мамою, щоб побачити життя через неї!!!! Вітаю з Днем народження мою наймилішу, найрозумнішу, наймудрішу подружку. Дитина мрії / любов мого життя", — написала колишня дівчина музиканта Зейна Маліка.

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Джіджі Хадід здивувала фанатів знімками з донькою, що підросла (фото)

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Зокрема Джіджі показала святковий стіл іменинниці, який включав у себе різнокольоровий торт, полуниці та сік. Також для Хай зробили торт з героями мультфільму "Крижане серце".

День народження доньки Джіджі Хадід

28-річна модель не показує обличчя своєї спадкоємиці, зберігаючи її приватність.

Джіджі Хадід з донькою Fullscreen
Джіджі Хадід з донькою
Фото: Instagram/Gigi Hadid

Дівчинка народилася у союзі Джіджі Хадід та музиканта Зейна Маліка восени 2020. Втім, за рік пара розпалася через скандал з домашнім насильством з боку співака, яке він застосував до матері Джіджі Йоланди Хадід. Наразі вони зберігають стосунки заради виховання спільної дитини.

Зейн Малік та Джіджі Хадід Fullscreen
Зейн Малік та Джіджі Хадід
Фото: Instagram gigihadid

Нагадаємо, що відбувається між Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про зйомку Джіджі Хадід для глянцю українською фотографкою.