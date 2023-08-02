Джіджі Хадід здивувала фанатів знімками з донькою, що підросла (фото)

Знаменитість не показує обличчя доньки та всіляко оберігає її від надмірної уваги громадськості.

Related video

28-річна американська модель Джіджі Хадід здивувала підписників свіжими знімками з майже трирічною донькою. Сімейні фото зірка подіумів палестинського походження показала в Instagram.

Молода мама поділилася "найкращими" кадрами її літа. Зокрема Джіджі показала, як проводить час зі своїм первістком — майже трирічною Хай Хадід Малік. Дівчинка народилася у вересні 2020 у союзі моделі та співака Зейна Маліка. Втім, через рік пара розійшлася та продовжує підтримувати стосунки заради спільної дитини.

"Найкраще з літа!" — написала старша сестра Белли Хадід.

На фото спадкоємиця зірки подіумів та глянців помітно підросла. Її волосся стало доволі довгим.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Джіджі Хадід

"Вона вже така велика?? Її волосся???", "ця дитина занадто велика, вона щойно народилася, ніііі", "Вона так виросла", — пишуть фоловери американської знаменитості в коментарях до каруселі знімків.

"Життя", — лаконічно написала Кайлі Дженнер.

Нагадаємо, Джіджі Хадід продемонструвала вдалу чорну сукню на серпень 2023.

Також Фокус писав про першу появу Джіджі Хадід на публіці після новин про арешт через наркотики.