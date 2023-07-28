Джіджі Хадід демонструє чорну сукню на літо (фото)

Знаменитість створила образ у чорно-білих тонах.

Related video

28-річна американська модель Джіджі Хадід демонструє чорну сукню на літо 2023 року. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження напередодні стала гостею заходу Miu Miu в Малібу після її нещодавнього арешту за марихуану на Кайманових островах.

Молода мама обрала просту чорну сукню Miu Miu разом із білими шкарпетками та чорними лоферами. Хадід доповнила образ білою сумочкою Miu Miu і прикрила очі чорними сонцезахисними окулярами.

Джіджі прикрасила свій образ лаконічними золотими сережками-кільцями. А волосся зачесала назад.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Джіджі Хадід

Про її арешт 10 липня 2023 повідомило місцеве видання Cayman Marl Road. Модель разом з подругою затримала поліція, проте згодом відпустила під заставу. Офіційно Хадід не коментувала скандальну ситуацію.

Нагадаємо, Джіджі Хадід показала образ для прогулянок влітку 2023.

Також Фокус писав про першу публічну появу Джіджі Хадід після арешту на Кайманових островах.