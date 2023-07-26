Джіджі Хадід уперше помітили після арешту (фото)
Зірку подіумів "зловили" папараці в аеропорту Нью-Йорка.
28-річну американську модель Джіджі Хадід вперше помітили після того, як її заарештували на Кайманових островах і звинуватили в зберіганні марихуани та засобів для вживання наркотиків на початку липня 2023. Про це пише People.
Зірка подіумів палестинського походження вилітала з аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку із синьою картатою сумкою Prada в руці. Вона прямувала до терміналу в сонцезахисних окулярах і з волоссям, зачесаним назад.
Молода мама продемонструвала свій прес у кремовому кроп-топі з накидкою в тон, потертих джинсах і червоних кросівках Converse.
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Про її арешт 10 липня повідомило місцеве видання Cayman Marl Road.
Хадід, яка подорожувала з подругою Лією Ніколь Маккарті, прибула на приватному літаку зі США в міжнародний аеропорт імені Оуена Робертса та пройшла митницю зі своїм багажем, при цьому агенти митного та прикордонного контролю знайшли невелику кількість марихуани та посуд, який використовувався для споживання.
Хадід і Маккарті заарештували та помістили в Королівський центр ув'язнення на Кайманових островах, а потім відпустили під заставу в очікуванні судового переслідування. Вони двоє були оштрафовані на 1000 доларів і уникли судимості у своїх записах.
Нагадаємо, Джіджі Хадід заарештували через наркотики.
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