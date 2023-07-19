Джіджі Хадід заарештували через наркотики

Супермодель звинуватила місцевих копів у натяку на хабар, щоб зам'яти справу. Ті свою причетність заперечують.

Related video

Американська супермодель Джіджі Хадід опинилася в центрі грандіозного скандалу після того, як її з подругою заарештували та змусили з'явитися до суду під час подорожі на Кайманові острови, повідомляє Hello.

Попри те, що інформацію ЗМІ поширили тільки зараз, Джіджі затримали ще 10 липня в аеропорту Оуена Робертса після прибуття на приватному літаку. Співробітники митного та прикордонного контролю просканували її сумки через сканер і обшукали їх вручну, виявивши невелику кількість травички та курильні засоби.

Згодом дівчат заарештували за "підозрою у ввезенні марихуани та посуду, використовуваного для вживання марихуани", і їх доправили до Центру тримання ув'язнених.

Представники Джіджі вже зробили офіційну заяву щодо цього:

"Джіджі подорожувала з марихуаною, купленою на законних підставах у Нью-Йорку з медичною ліцензією".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Через два дні після арешту супермоделі та її подрузі пред'явили офіційні звинувачення під час явки до суду. Дівчата визнали себе винними та були оштрафовані на 1000 доларів. Водночас журналісти зазначають, що обвинувальний вирок не був зареєстрований.

"Її послужний список залишається чистим, і вона насолоджувалася часом, що залишився від її перебування на острові", — заявили пресі в Хадід.

Ресурс TMZ опублікував деякі подробиці цього скандалу. Як стверджують автори з посиланням на Джіджі, марихуану знайшли не в її сумочці, а в речах одного з людей, із якими вона подорожувала. Але оскільки літак був на її ім'я, весь вміст став її відповідальністю.

За словами інсайдера, місцеві чиновники нібито хотіли, щоб їм заплатили, але Джіджі відмовилася, натомість обравши юридичні наслідки, оскільки в неї була ліцензія. Однак вона не вважається дійсною на Кайманових островах.

Поліцейські Кайманових островів заперечують звинувачення в хабарництві.

"Наші офіцери категорично відкидають звинувачення в хабарництві, висунуті проти них пані Хадід. Однак ми запрошуємо пані Хадід подати офіційну скаргу в наш відділ професійних стандартів, щоб вони могли незалежно розглянути справу, аби визначити, чи є якісь докази, що підтверджують її твердження", — заявили правоохоронці.

Після інциденту Джіджі вирушила відпочивати. Дівчина опублікувала кілька знімків, де показала, як насолоджується відпусткою.

"Усе добре, що добре закінчується", — підписала вона один із постів.

Раніше Фокус писав, що інсайдер розкрив правду про стосунки Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід.