Інсайдер розкрив правду про стосунки Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід

У лютому 2023 повідомлялося, що пара розійшлась, проте їх продовжують помічати на побаченнях.

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Стало відомо, що насправді наразі відбувається між Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо. Про це пише US Weekly.

Інсайдер розповідає, що модель палестинського походження і голлівудський актор насолоджуються часом разом після того, як відновили свій роман.

"У Лео та Джіджі наразі дружні, беззастережні стосунки. "[Вони] так часто подорожують, тому для них найкраще підтримувати свої стосунки відкритими та плавними. Ніхто з них наразі не хоче осідати", — розповідає джерело, близьке до знаменитостей.

Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід Фото: Колаж Focus.ua

28-річна супермодель і 48-річний актор уперше були помічені на Тижні моди в Нью-Йорку восени 2022. Джерело повідомило тоді, що Ді Капріо був заінтригований "дуже культурним і освіченим поглядом на життя" Джіджі Хадід.

Після кількох місяців стосунків у лютому поширилася новина про те, що пара розлучилася.

"Джіджі та Лео більше не зустрічаються", — повідомило джерело.

Попри те, що вони розійшлися, Ді Капріо та Хадід з тих пір неодноразово були помічені разом на вечірках та вечерях, зокрема з батьками актора.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід знову провели час разом.

Також Фокус писав про кумедну пораду щодо побачень від Джіджі Хадід.