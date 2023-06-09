Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо провели другий вечір поспіль разом (фото)

Компанію зірковій парі склали батьки Ді Капріо.

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Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід провели другий вечір поспіль разом. Пару помітили у готелі Chiltern Firehouse у Лондоні. Крім того, разом з ними були батько та мачуха голівудського актора. Про це пише Daily Mail.

28-річна супермодель та 48-річний оскароносний актор напередодні повечеряли з батьками Лео в China Tang. Роман пари, як повідомляється, зійшов нанівець у лютому, але, незважаючи на очевидний кінець їхньої короткої інтрижки, їх кілька разів бачили у травні, а нещодавно вони знову почали з'являтися разом.

Зірка "Титаніка" прибув до готелю слідом за своїм батьком Джорджем та мачухою Пеггі Фаррар. Він одягнув темно-сині джинси, просту чорну куртку та білі кросівки, доповнивши образ чорною бейсболкою та тканинною маскою.

Його батько був у чорному оксамитовому блейзері з візерунком, білій сорочці, чорних штанах та блискучих чорних класичних туфлях. Мачуха Лео виглядала чудово у вільних білих штанах під кремовою квітковою сукнею. Вона обернула шаль навколо плечей і додала блиску образу золотими туфлями. Пеггі, яка сповідує релігію сикхів, носила білий тюрбан, щоб приховати волосся, і додала намисто із золотих намистин.

Тим часом, Джіджі приїхала до того ж готелю за кілька хвилин після Ді Капріо та його близьких. Модель одягла рвані сині джинси, бірюзовий кардиган та довге чорне пальто. Стильний аутфіт зірка подіумів доповнила лакованими лоферами, маленькою чорною сумочкою та сонцезахисними окулярами Ray-Ban.

Нагадаємо, Джіджі Хадід дала кумедну пораду з приводу побачень на тлі чуток про стосунки з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід відвідали вечірку Met Gala 2023.