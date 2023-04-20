Джіджі Хадід дала кумедну пораду щодо побачень

Своїми думками зірка подіумів поділилася після того, як її ймовірного колишнього бойфренда Леонардо Ді Капріо помітили в компанії Ірини Шейк.

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27-річна американська модель Джіджі Хадід дала пораду щодо побачень. Зірка подіумів палестинського походження звернулася до своїх фоловерів в Instagram.

Молода мама поділилася думками після того, як її колишнього коханого Леонардо Ді Капріо, за чутками, помітили на вечірці з Іриною Шейк на Coachella-2023.

Хадід опублікувала зображення 87-річної жінки на ім’я Джун, яка тримає табличку з порадою щодо побачень, просто: "Не роби".

Джіджі Хадід дала пораду щодо побачень

Кумедний пост моделі з’явився після того, як зірку "Титаніка", 48 років, і російську супермодель, 37, двічі бачили на Coachella – спочатку на зірковому неоновому карнавалі в суботу ввечері, а потім знову в неділю.

Актор вибрав повністю чорне вбрання, яке складалося з жакета, футболки та бейсболки, а Шейк зібрала своє темне волосся у хвіст.

Ходили чутки про те, що Джіджі та Лео зустрічаються після того, як їх вперше помітили разом минулого року, а нещодавно повідомлялося, що вони "все ще тусуються разом" і "насолоджуються компанією одне одного", попри попередні повідомлення про те, що їхній роман "закінчився".

Леонардо Ді Капріо Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джіджі Хадід розповіла про побут з дворічною донькою Хай.

Також Фокус писав про особливості виготовлення сарі для Джіджі Хадід.