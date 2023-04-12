Джіджі Хадід розповіла про побут з дворічною донькою

Зіркова мама та її спадкоємиця часто готують разом їсти.

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26-річна американська модель Джіджі Хадід розповіла про стосунки з дворічною донькою. Про це пише InStyle.

У новому інтерв’ю зірка подіумів палестинського походження розповіла про своє стримане домашнє життя з первістком та про те, як материнство змінило її.

"Мені здається, те, що я стала мамою, допомогло мені зрозуміти, що вам просто потрібно почати зводити яйцеклітини в ряд і розставляти пріоритети між тим, щоб бути мамою і людиною, а потім також працювати мамою і людиною", — сказала Хадід виданню.

19 вересня 2020 року засновниця "Guest in Residence" народила доньку Хай від музиканта Зейна Маліка. Приблизно через рік вони розлучилися, і з тих пір дружно виховують спільну дитину.

Джіджі Хадід та Зейн Малік Фото: Instagram gigihadid

Про своє життя вдома з Хай Хадід розповіла журналу: "Кожного дня ми готуємо їжу вдома разом. Навіть якщо це тільки вона і я, вона встане на свій маленький стільчик і допоможе мені змішати, або ми готуємо банановий хліб. Особливо взимку, коли я кажу: "Добре, що ми можемо зробити, що таке тепле?" Це багато: "Добре, розімни ці банани" і допоможи їй робити те, що її цікавить".

Хоча Хадід сказала, що Хай подобається час, коли мама з дочкою готують їжу, вона визнала, що малеча іноді смішно вирішує зробити перерву, щоб пограти сама. "Вона дійде до того моменту, коли скаже: "Добре, мамо, ти закінчуй це. Я збираюся робити Play-Doh. Я сидітиму тут у своєму дитячому стільчику, робити Play-Doh, а ти готуватимеш", — сказала молода мама.

"Але це все одно весело разом, і ми ведемо найсмішніші розмови, коли тільки я готую, а вона щось майструє, і я люблю, навіть коли це тільки ми", — додала Хадід.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Нагадаємо, на створення сарі Джіджі Хадід знадобився рік.

Також Фокус писав про розвиток стосунків між Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо.