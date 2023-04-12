Джиджи Хадид рассказала о быте с двухлетней дочерью

Звездная мама и ее наследница часто готовят вместе кушать.

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26-летняя американская модель Джиджи Хадид рассказала об отношениях с двухлетней дочерью. Об этом пишет InStyle.

В новом интервью звезда подиумов палестинского происхождения рассказала о своей сдержанной домашней жизни с первенцем и о том, как материнство изменило ее.

"Мне кажется, то, что я стала мамой, помогло мне понять, что вам просто нужно начать сводить яйцеклетки в ряд и расставлять приоритеты между тем, чтобы быть мамой и человеком, а затем также работать мамой и человеком", — сказала Хадид изданию.

19 сентября 2020 года основательница "Guest in Residence" родила дочь Хай от музыканта Зейна Малика. Приблизительно через год они разошлись, и с тех пор дружно воспитывают общего ребенка.

Джиджи Хадид и Зейн Малик Фото: Instagram gigihadid

О своей жизни дома с Хай Хадид рассказала журналу: "Каждый день мы готовим еду дома вместе. Даже если это только она и я, она встанет на свой маленький стульчик и поможет мне смешать, или мы готовим банановый хлеб. Особенно зимой, когда я говорю : “Хорошо, что мы можем сделать, что такое теплое?” Это много: “Хорошо, разомни эти бананы” и помоги ей делать то, что ее интересует".

Хотя Хадид сказала, что Хай нравится время, когда мама с дочерью готовят еду, она признала, что малыш иногда смешно решает сделать перерыв, чтобы поиграть одной.

"Она дойдет до того момента, когда скажет: "Хорошо, мама, ты кончай это. Я собираюсь делать Play-Doh. Я буду сидеть здесь в своем детском стульчике, делать Play-Doh, а ты будешь готовить", — сказала молодая мама.

"Но это все равно весело вместе, и мы ведем самые смешные разговоры, когда только я готовлю, а она что-то мастерит, и я люблю, даже когда это только мы", — добавила Хадид.

Джиджи Хадид Фото: Getty Images

Напомним, на создание сари Джиджи Хадид понадобился год.

Также Фокус писал о развитии отношений между Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо.