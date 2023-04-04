Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид продолжают тусоваться вместе

О вероятных отношениях звездной пары впервые заговорили осенью 2022 года.

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48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо и модель Джиджи Хадид "все еще тусуются вместе", поскольку они "наслаждаются компанией друг друга". Об этом сообщает ЕТ.

Звезду фильма "Титаник" уже связывали с 27-летней моделью палестинского происхождения, а также он опроверг свежие слухи о том, что встречается с ведущей программы "Love Island" Майей Джаммой.

Сейчас источники говорят, что Джиджи и Лео все еще дружат и встречаются, когда "позволяет их напряженный график".

"Джиджи и Лео все еще тусуются и разговаривают, когда им это подходит", — рассказывает инсайдер.

"Они оба наслаждаются компанией друг друга и весело проводят время вместе, когда это позволяет их напряженный график. Иоланда и Белла знают, что Джиджи способна принимать здоровые решения, и они поддерживают ее, главным приоритетом Джиджи является ее девочка", — добавляет источник.

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Инсайдер добавил: "Ее дочь всегда на первом месте и в авангарде всего в ее жизни".

Ранее сообщалось, что роман Джиджи и Лео "разошелся". Модель рассталась с певцом Зейном Маликом в 2021 спустя шесть лет и воспитывает двухлетнюю дочь Хай.

Джиджи и Лео снова разожгли слухи о знакомстве после того, как их увидели на одной вечеринке по случаю вручения Оскара — на мероприятии Бейонсе и Джей-Зи в легендарном Шато Мармон.

Перед этим Джиджи заметили на выходе с вечеринки перед вручением премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, где также присутствовал актер "Волка с Уолл-стрит".

Джиджи Хадид Фото: gigihadid

Модель и актер впервые завязали романтические отношения в сентябре 2022 после того, как их видели вместе во время Недели моды в Нью-Йорке.

Напомним, Леонардо Ди Каприо подогрел слухи о своем новом романе.

Также Фокус писал о недавней вечеринке, на которой заметили Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид.