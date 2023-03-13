Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид были замечены вместе на вечеринке

Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид снова подогрели слухи о своем романе.

Related video

27-летняя супермодель Джиджи Хадид была замечена на вечеринке Даррена Дзенсиола и Ричи Акивы перед "Оскаром" в пятницу вечером в Лос-Анджелесе и, согласно многочисленным сообщениям зарубежных СМИ, провела большую часть вечера вместе с 48-летним голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет People.

"Они были вместе почти всю ночь и почти не двигались со своего места", — сказал источник.

Однако инсайдер сообщил PageSix, что "это были не [только] они вдвоем" вместе.

"Лео прятался в VIP-секции с группой людей", — сказал очевидец, отметив, что пара была с той же компанией, которая недавно присоединилась к ним за ужином в Милане.

На фотографиях папарацци Джиджи была одета в пару черных кожаных брюк с заниженной талией с джинсовыми вставками по всему материалу. Модель, недавно появившаяся на подиуме для Versace, дополнила свой вечерний образ кожаной курткой с длинными рукавами, которая совпадала по цветовой гамме с ее общим ансамблем. Она надела пару черных ботильонов, которые были частично скрыты краем ее стильных брюк.

Напомним, в конце февраля знаменитости, которым несколько месяцев активно приписывали роман в Сети, насладились общим ужином в Милане.

На снимках папарацци звезда фильма "Титаник" и молодая мама выходили из ресторана "Casa Cipriani". Известно, что Ди Каприо и Хадид прибыли в заведение около полуночи по местному времени.

Осенью 2022 года начали распространяться слухи о романе между 48-летним американским актером и моделью палестинского происхождения. Их часто замечали на свиданиях, однако знаменитости официально не комментировали домыслов поклонников.

Также Фокус писал об отношении Леонардо Ди Каприо к слухам в Сети по поводу его увлечения младшими девушками.