Леонардо ДиКаприо расстроен слухами о своих романах и хочет "настоящих отношений"

Инсайдер говорит, что Лео очень одинок и отчаянно хочет "настоящего и зрелого романа", подобного тому, что у него был с Камилой Морроне.

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Леонардо ДиКаприо в последнее время не сходит с первых страниц таблоидов, благодаря своим романам с молодыми моделями. Не успели его фанаты свыкнуться с тем, что он ходит на свидания с юной Викторией Ламас, как его увидели на вечеринке с 19-летней Иден Полани. Критики посчитали, что отношения 48-летнего актера и девушек, которые годятся ему в дочки, выглядят странно. Инсайдер рассказал, что Леонардо ДиКаприо обеспокоен слухами и хочет настоящих отношений. Об этом пишет Daily Mail.

Источник, близкий к 48-летнему актеру, рассказал о его личной жизни.

Инсайдер сказал, что Лео "не в восторге" от слухов о том, что он встречается с девушками только пока им не исполниться 25 лет.

Он добавил, что звезда "Титаника" очень одинок. И хочет избавиться от образа любителя молодых девушек, начав зрелые отношения. Такие, как у него были с Камилой Морроне. Лео всерьез беспокоит тот факт, что ему приписывают романы со всеми девушками, с которыми он оказывается рядом.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне на теннисном матче в 2021 году Фото: Getty Images

"Лео сейчас очень одинок, и ему не нравится шумиха, предполагающая, что он ищет этих очень молодых женщин. Он ищет что-то более зрелое в сфере отношений", — рассказал инсайдер.

"Это просто смешно, потому что он не может никуда пойти, чтобы его не начали подозревать в отношениях с самой молодой и красивой девушкой на вечеринке. Он хочет избавиться от этого имиджа раз и навсегда, и его очень беспокоит, что он продолжает его преследовать. Лео хочет чего-то вроде того, что было с Камилой, чего-то настоящего", — сообщил источник о переживаниях актера.

В течение многих лет Лео был объектом многих шуток из-за его многочисленных романов, которые заканчивались, прежде, чем его партнершам исполнялось 25 лет. Но он стал старше и сейчас, когда ему 48 лет, это вызывает уже не смех, а осуждение.

Интрига вокруг привычек Лео в отношениях началась спустя десятилетия после того, как он стал звездой после череды удачных проектов вроде "Ромео + Джульетта" 1996 года и "Титаник" 1997 года.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо в фильме "Ромео + Джульетта" 1996 года Фото: Скриншот

Через два года после выхода "Титаника" актер, которому на тот момент было 24 года, начал встречаться с 18-летней супермоделью Жизель Бюндхен. Тогда актер был менее скрытным и с удовольствием появлялся с Жизель на красных дорожках. В 2004 году, когда Бундхен было 23 года, они расстались.

В 2005 году Ди Каприо закрутил еще один пятилетний роман с супермоделью Бар Рафаэли, которой было 20 лет, когда они начали встречаться. Каждая деталь их долгих отношений широко освещалась, и многие в то время считали, что ДиКаприо встретил свою вторую половинку.

Однако, когда в 2010 году Рафаэли исполнилось 25 лет, они расстались, что положило начало очевидной схеме свиданий, которая будет сопровождать Лео в течение следующих 13 лет.

Проведя десять лет в двух длительных романах, ДиКаприо имел серию коротких интрижек со знаменитыми женщинами, которым было меньше 25 лет.

Роман с Камилой Морроне начался, когда Лео было 43, а ей 20 лет. Они расстались, когда ей исполнилось 25. Теперь актеру приписывают роман с Викторией Ламас и Иден Полани. 19-летняя Полани не комментирует слухи. А отец Виктории, актер Лоренцо Ламас заявил в интервью New York Post, что Виктория "влюблена" в Ди Каприо.

"Я знаю, что он ей очень нравится. Я думаю, они встречались в прошлом месяце. Я не уверен в обстоятельствах, но это то, что она мне сказала. Я сказал ей относиться к отношениям как к празднику — просто наслаждайся ими столько, сколько сможешь, пока они длятся", — теперь, по слухам, роман Виктории и Лео завершился, после того, как они провели отпуск на яхте.

Напомним, Фокус писал о том, кто такая Виктория Ламас и о том, кто ее отец.