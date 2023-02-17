Леонардо Ді Капріо засмучений чутками про свої романи і хоче "справжніх стосунків"

Інсайдер каже, що Лео дуже самотній і відчайдушно хоче "справжнього та зрілого роману", подібного до того, що у нього був з Камілою Морроне.

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Леонардо Ді Капріо останнім часом не сходить з перших сторінок таблоїдів завдяки своїм романам з молодими моделями. Не встигли його фанати звикнути до того, що він ходить на побачення з юною Вікторією Ламас, як його побачили на вечірці з 19-річної Іден Полані. Критики вважали, що стосунки 48-річного актора та дівчат, які годяться йому у доньки, виглядають дивно. Інсайдер розповів, що Леонардо Ді Капріо стурбований чутками та хоче справжніх стосунків. Про це пише Daily Mail.

Джерело, близьке до 48-річного актора, розповіло про його особисте життя.

Інсайдер сказав, що Лео "не в захваті" від чуток про те, що він зустрічається з дівчатами тільки поки їм не виповниться 25 років.

Він додав, що зірка "Титаніка" дуже самотній. І хоче позбутися образу любителя молодих дівчат, розпочавши зрілі стосунки. Такі, як у нього були з Камілою Моррон. Лео всерйоз турбує той факт, що йому приписують романи з усіма дівчатами, з якими він опиняється поряд.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне на тенісному матчі у 2021 році Фото: Getty Images

"Лео зараз дуже самотній, і йому не подобається галас, який припускає, що він шукає цих дуже молодих жінок. Він шукає щось більш зріле у сфері стосунків", — розповів інсайдер.

"Це просто смішно, тому що він не може нікуди піти, щоб його не почали підозрювати у відносинах із наймолодшою і найкрасивішою дівчиною на вечірці. Він хоче позбутися цього іміджу раз і назавжди, і його дуже турбує, що він продовжує його переслідувати. Лео хоче чогось на кшталт того, що було з Камілою, чогось справжнього", — повідомило джерело про переживання актора.

Протягом багатьох років Лео був об'єктом багатьох жартів через його численні романи, які закінчувалися, перш ніж його партнеркам виповнювалося 25 років. Але він став старшим і зараз, коли йому 48 років, це викликає вже не сміх, а осуд.

Інтрига навколо звичок Лео у стосунках почалася через десятиліття після того, як він став зіркою після низки вдалих проєктів на кшталт "Ромео + Джульєтта" 1996 року та "Титанік" 1997 року.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо у фільмі "Ромео + Джульєтта" 1996 року Фото: Скриншот

Через два роки після виходу "Титаніка" актор, якому на той момент було 24 роки, почав зустрічатися із 18-річною супермоделлю Жизель Бюндхен. Тоді актор був менш потайливим і із задоволенням з'являвся з Жизель на червоних доріжках. 2004 року, коли Бюндхен було 23 роки, вони розлучилися.

2005 року Ді Капріо закрутив ще один п'ятирічний роман із супермоделлю Бар Рафаелі, якій було 20 років, коли вони почали зустрічатися. Кожна деталь їх довгих стосунків широко висвітлювалася, і багато хто в той час вважав, що Ді Капріо зустрів свою другу половинку.

Однак, коли в 2010 році Рафаелі виповнилося 25 років, вони розлучилися, що започаткувало очевидну схему побачень, яка супроводжуватиме Лео протягом наступних 13 років.

Провівши десять років у двох тривалих романах, Ді Капріо мав серію коротких інтрижок зі знаменитими жінками, яким було менш як 25 років.

Роман із Камілою Морроне розпочався, коли Лео було 43, а їй 20 років. Вони розлучилися, коли їй виповнилося 25. Тепер акторові приписують роман із Вікторією Ламас та Іден Полані. 19-річна Полані не коментує чуток. А батько Вікторії, актор Лоренцо Ламас заявив в інтерв'ю New York Post, що Вікторія "закохана" у Ді Капріо.

"Я знаю, що він їй дуже подобається. Я думаю, вони зустрічалися минулого місяця. Я не впевнений в обставинах, але це те, що вона мені сказала. Я сказав їй ставитися до стосунків як до свята — просто насолоджуватися, скільки зможеш, поки вони тривають", — тепер, за чутками, роман Вікторії та Лео завершився після того, як вони провели відпустку на яхті.

Нагадаємо, Фокус писав про те, хто така Вікторія Ламас та про те, хто її батько.