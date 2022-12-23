Дочка зірки бойовиків 1990-х і модель. Що відомо про нову дівчину Леонардо ДіКапріо

Вікторія Ламас народилася 1999 року, через два роки після прем'єри "Титаніка", фільму, який зробив Лео зіркою.

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Леонардо ДіКапріо днями сфотографували з новою пасією – 23-річною моделлю Вікторією Ламас. Пара сходила побачення в Західному Голлівуді. І Вікторія цілком підходить під стандарт усіх дівчат актора: юна та бездітна. А також вона дочка відомого в 1990-і актора Лоренцо Ламаса. Про це пише Daily Mail.

Леонардо ДіКапріо сходив із Вікторією Ламас на побачення в Західному Голлівуді.

[ + – ] Леонардо ДіКапріо днями сфотографували з новою пасією – 23-річною моделлю Вікторією Ламас

Лео та Вікторія покинули клуб Birds Street окремо, перш ніж разом сісти в машину. Пара явно чудово проводила час: актор жартував і сміявся, розважаючи свою подругу.

Також вони поцілувалися, хоч джерела стверджують, що нічого серйозного між ними немає.

"Це просто була велика вечеря з друзями, нічого більше", — сказав один із інсайдерів.

До зустрічі з Вікторією Леонардо ДіКапріо бачили на кількох побаченнях з Джіджі Хадід, інсайдери навіть говорили, що він дуже зацікавлений у моделі після розставання з 25-річною Камілою Морроне в серпні після чотирьох років стосунків. Але вона явно вибивалася з його стандарту: вона була старша за його звичайних дівчат і нещодавно народила дитину.

23-річна Вікторія Ламас цілком відповідає смакам 48-річного Лео, який зазвичай кидає своїх пасій до того, як їм виповниться 25 років, або одразу після того.

[ + – ] Вікторія Ламас — нова пасія Леонардо ДіКапріо Фото: Instagram victoriaalamas [ + – ] Вікторія Ламас — нова пасія Леонардо ДіКапріо Фото: Instagram victoriaalamas

Вікторія Ламас — дочка актора Лоренцо Ламаса та моделі Playboy Шони Санд. Має всього 23 тисячі підписників у Instagram. На її рахунку шість акторських робіт і робота моделлю.

Вона знімалася у фільмах "Поговоримо пізніше" 2019 року й "Таємна особистість" 2020 року.

Також вона захоплюється живописом і фотографією.

Цікаво, але Вікторія народилася у квітні 1999 року — через два роки після виходу "Титаніка", фільму, який зробив Леонардо ДіКапріо кумиром дівчат по всьому світу й новим секс-символом.

64-річний Лоренцо Ламас найбільш відомий за роллю Ленса Камсона в мильній опері 1980-х років "Фелкон Крест". Він навіть отримав номінацію на премію "Золотий глобус" як найкращий актор другого плану в серіалі.

[ + – ] Батько Вікторії – актор Лоренцо Ламас Фото: Скриншот

Також він знімався в серіалі "Відступник" і розпочав кар'єру з невеликої ролі в мюзиклі "Бріолін". Лоренцо – син аргентинського актора Фернандо Ламаса та зірки "Золотого віку Голлівуду" Арлін Дал.

Вікторія – його дочка від його четвертої дружини Шони Санд, найкращої дівчини місяця журналу Playboy травня 1996 року, з якою він прожив у шлюбі шість років і розлучився у 2002 році. Загалом у Ламаса п'ятеро дітей від різних дружин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сестра Джіджі Хадід, Белла, була проти її роману з Леонардо ДіКапріо і вважала, що та "може постраждати", якщо зустрічатиметься з актором.