Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Дочка зірки бойовиків 1990-х і модель. Що відомо про нову дівчину Леонардо ДіКапріо

Вікторія Ламас, леонардо дікапріо, дівчина леонардо дікапріо, Лоренцо Ламас дочка
Фото: Instagram victoriaalamas | Вікторія Ламас — нова пасія Леонардо ДіКапріо

Вікторія Ламас народилася 1999 року, через два роки після прем'єри "Титаніка", фільму, який зробив Лео зіркою.

Related video

Леонардо ДіКапріо днями сфотографували з новою пасією – 23-річною моделлю Вікторією Ламас. Пара сходила побачення в Західному Голлівуді. І Вікторія цілком підходить під стандарт усіх дівчат актора: юна та бездітна. А також вона дочка відомого в 1990-і актора Лоренцо Ламаса. Про це пише Daily Mail.

Леонардо ДіКапріо сходив із Вікторією Ламас на побачення в Західному Голлівуді.

Леонардо ДіКапріо днями сфотографували з новою пасією – 23-річною моделлю Вікторією Ламас

Лео та Вікторія покинули клуб Birds Street окремо, перш ніж разом сісти в машину. Пара явно чудово проводила час: актор жартував і сміявся, розважаючи свою подругу.

Також вони поцілувалися, хоч джерела стверджують, що нічого серйозного між ними немає.

"Це просто була велика вечеря з друзями, нічого більше", — сказав один із інсайдерів.

До зустрічі з Вікторією Леонардо ДіКапріо бачили на кількох побаченнях з Джіджі Хадід, інсайдери навіть говорили, що він дуже зацікавлений у моделі після розставання з 25-річною Камілою Морроне в серпні після чотирьох років стосунків. Але вона явно вибивалася з його стандарту: вона була старша за його звичайних дівчат і нещодавно народила дитину.

23-річна Вікторія Ламас цілком відповідає смакам 48-річного Лео, який зазвичай кидає своїх пасій до того, як їм виповниться 25 років, або одразу після того.

Вікторія Ламас, леонардо дікапріо, дівчина леонардо дікапріо, Лоренцо Ламас дочка Fullscreen
Вікторія Ламас — нова пасія Леонардо ДіКапріо
Фото: Instagram victoriaalamas
Вікторія Ламас, леонардо дікапріо, дівчина леонардо дікапріо, Лоренцо Ламас дочка Fullscreen
Вікторія Ламас — нова пасія Леонардо ДіКапріо
Фото: Instagram victoriaalamas

Вікторія Ламас — дочка актора Лоренцо Ламаса та моделі Playboy Шони Санд. Має всього 23 тисячі підписників у Instagram. На її рахунку шість акторських робіт і робота моделлю.

Вона знімалася у фільмах "Поговоримо пізніше" 2019 року й "Таємна особистість" 2020 року.

Також вона захоплюється живописом і фотографією.

Цікаво, але Вікторія народилася у квітні 1999 року — через два роки після виходу "Титаніка", фільму, який зробив Леонардо ДіКапріо кумиром дівчат по всьому світу й новим секс-символом.

64-річний Лоренцо Ламас найбільш відомий за роллю Ленса Камсона в мильній опері 1980-х років "Фелкон Крест". Він навіть отримав номінацію на премію "Золотий глобус" як найкращий актор другого плану в серіалі.

Вікторія Ламас, леонардо дікапріо, дівчина леонардо дікапріо, лоренцо Ламас дочка Fullscreen
Батько Вікторії – актор Лоренцо Ламас
Фото: Скриншот

Також він знімався в серіалі "Відступник" і розпочав кар'єру з невеликої ролі в мюзиклі "Бріолін". Лоренцо – син аргентинського актора Фернандо Ламаса та зірки "Золотого віку Голлівуду" Арлін Дал.

Вікторія – його дочка від його четвертої дружини Шони Санд, найкращої дівчини місяця журналу Playboy травня 1996 року, з якою він прожив у шлюбі шість років і розлучився у 2002 році. Загалом у Ламаса п'ятеро дітей від різних дружин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сестра Джіджі Хадід, Белла, була проти її роману з Леонардо ДіКапріо і вважала, що та "може постраждати", якщо зустрічатиметься з актором.