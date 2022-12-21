Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з іншою дівчиною (фото)

Раніше знаменитості активно приписували роман з моделлю Джіджі Хадід.

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48-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо помітили на побаченні з 23-річною акторкою. Про це пише Daily Мail.

Зірку фільму "Титанік" "зловили" місцеві папараці в Голлівуді, коли Ді Капріо з'явився на публіці з Вікторією Ламас. Зокрема пару помітили під час того, як вони сідали в одну машину, посміхалися та виглядали щасливими.

Цікавий факт, що 23-річна акторка народилася через два роки після виходу культового фільму "Титанік" з Ді Капріо в головній ролі. Вікторія — донька актора Лоренцо Ламаса.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо на побаченні з новою дівчиною

Раніше 48-річному актору активно приписували роман з моделлю Джіджі Хадід. Втім, на вечірці в честь свого дня народження актор не запросив свою ймовірну кохану, хоча інсайдери західних таблоїдів повідомляли, що голлівудський актор серйозно налаштований та має плани на майбутнє з 27-річною зіркою подіумів палестинського походження.

Нагадаємо, відомий журналіст сидів поруч з Леонардо Ді Капріо в одному літаку та описав поведінку актора.

Також Фокус писав про ставлення Леонардо Ді Капріо до повномасштабної війни в Україні.