Модель Аліна Байкова розкрила позицію Леонардо Ді Капріо щодо війни в Україні

Бабуся голлівудського актора народилася в Одесі.

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33-річна українська модель Аліна Байкова розповіла про реакцію Леонардо Ді Капріо на війну в Україні.

За словами зірки подіуму, голлівудський актор відмовився публічно оголосити свою позицію, проте збирався пожертвувати велику суму грошей у благодійний фонд Олени Зеленської.

Крім того, Аліна Байкова зазначила, що перша леді України презентувала свій фонд у Нью-Йорку, куди і її запросила. Оскільки модель не змогла відвідати захід, вона запропонувала піти туди Ді Капріо.

"Я написала Лео: "Якщо ти будеш в Нью-Йорку — сходи". Він каже: "Я не буду в Нью-Йорку, але я донат зроблю". Я їх поставила в контакт. Я не знаю, зробив він донат чи не зробив, але сказав, що зробить. Може там ще щось", — зізналася уродженка Кропивницького.

[ + – ] Аліна Байкова

Щодо Аліни Байкової, яка останні роки живе та працює у США, то вона активно висловлювала свою позицію щодо війни у соцмережах та на публічних заходах, зокрема під час Каннського кінофестивалю.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо, бабуся якого родом з України, пожертвував рекордні 10 млн доларів на потреби ЗСУ.

Також Фокус писав про вихід на публіку Аліни Байкової у сукні в кольорах української крові.