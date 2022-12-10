Модель Алина Байкова раскрыла позицию Леонардо Ди Каприо по поводу войны в Украине

Бабушка голливудского актера родилась в Одессе.

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33-летняя украинская модель Алина Байкова рассказала о реакции Леонардо Ди Каприо на войну в Украине.

По словам звезды подиума, голливудский актер отказался публично говорить о своей позиции, однако собирался пожертвовать большую сумму денег в благотворительный фонд Елены Зеленской.

Кроме того, Алина Байкова отметила, что первая леди Украины представила свой фонд в Нью-Йорке, куда и ее пригласила. Поскольку модель не смогла посетить мероприятие, она предложила пойти туда Ди Каприо.

"Я написала Лео: "Если ты будешь в Нью-Йорке — сходи". Он говорит: "Я не буду в Нью-Йорке, но я донат сделаю". Я их поставила в контакт. Я не знаю, сделал он донат или нет сделал, но сказал, что сделает. Может, там еще что-то", — призналась уроженка Кропивницкого.

[ + – ] Алина Байкова

Что касается Алины Байковой, которая последние годы живет и работает в США, то она активно выражала свою позицию по поводу войны в соцсетях и на публичных мероприятиях, в частности во время Каннского кинофестиваля.

Напомним, Леонардо Ди Каприо, бабушка которого родом из Украины, пожертвовал рекордные 10 млн долларов на нужды ВСУ.

Также Фокус писал о выходе на публику Алины Байковой в платье в цвете украинской крови.