Топ-модель Алина Байкова продемонстрировала платье в цветах украинской крови (фото)

Знаменитость в который раз публично поддержала Украину.

33-летняя украинская топ-модель Алина Байкова вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в платье в цвете украинской крови. Об этом звезда подиумов отметила на своей Instagram-странице.

К камерам уроженка Кропивницкого вышла в полупрозрачном красном платье украинского бренда Tasha Mano. Однако цвет наряда был выбран не просто так.

"Сегодня я надела красное не для страсти. Я в красном, потому что моя страна в крови, мои люди в крови. Эмоционально и физически", — отметила Алина Байкова.

[ + – ] Алина Байкова Фото: Getty Images

В руках топ-модель, долгое время проживающая и работающая в США, держала украинский флаг. Ее волосы были собраны в аккуратный пучок, а на лице визажисты сделали вечерний макияж с акцентом на губы. На ногах модели были туфли в тон основного наряда.

Алина Байкова в символическом образе посетила показ документального фильма американского режиссера Евгения Афинеевского о войне в Украине "Свобода в огне".

[ + – ] Алина Байкова Фото: Getty Images

В частности, в своих соцсетях звезда подиумов показала, как собиралась на красную дорожку 79-го Венецианского кинофестиваля. Она красилась под песню Kalush Orchestra "Стефания".

Напомним, Алина Байкова на 79-м Венецианском кинофестивале продемонстрировала роскошное коралловое платье.

Также Фокус писал о поддержке Украины Алиной Байковой во время кинофестиваля в Каннах.