Алина Байкова в роскошном коралловом платье посетила Венецианский кинофестиваль

Знаменитость родилась в Украине, однако долгое время проживает и работает в США.

33-летняя украинская супермодель Алина Байкова вышла на красную дорожку 79-го Венецианского кинофестиваля в роскошном коралловом платье. Снимками с мероприятия знаменитость поделилась в своих соцсетях.

К камерам звезда подиумов, долгое время проживающая и работающая за границей, вышла в коралловом платье со шлейфом и открытой спиной от Poesie Veneziane. В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту Алина Байкова выбрала серебристые серьги и кольца. На ногах модели были босоножки в тон основного наряда.

Волосы украинской знаменитости были собраны в аккуратный пучок, а на лице красовалась яркая помада.

[ + – ] Алина Байкова на Венецианском кинофестивале

Уроженка Кропивницкого часто появляется на престижных международных событиях, где выражает свою поддержку Украины. В частности, на Каннском кинофестивале 2022 топ-модель вышла на красную дорожку с украинским флагом. Также в соцсетях звезда подиумов активно выражает свою политическую позицию.

[ + – ] Алина Байкова в Каннах 2022 Фото: Getty Images

Напомним, Алина Байкова посетила Каннский кинофестиваль в конце мая 2022.

Также Фокус писал об особом подарке от Алины Байковой голливудской знаменитости Милле Йовович — актриса и уроженка Киева получила желтую-синюю подвеску.